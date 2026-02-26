50 edición de la Feria Nacional del Libro de la UASLP

La Feria Nacional del Libro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (FNL UASLP) celebrará su edición número 50 del 13 al 22 de marzo.

En la rueda de prensa de esta edición se subrayó que la feria ha cambiado de sedes y formatos a lo largo de los años, pero mantiene una misma línea: abrir espacios de encuentro entre libros, autores y públicos diversos, más allá del circuito especializado.

Entre las participaciones destacadas se se encuentran las de Cristina Rivera Garza y Juan Villoro, además de la presencia internacional de Laura Restrepo. El programa incluye presentaciones editoriales, charlas y firmas de libros, con el respaldo de sellos como Penguin Random House Grupo Editorial, Planeta y Sexto Piso.

El trabajo con públicos jóvenes e infantiles sigue siendo uno de los esfuerzos mediante talleres, actividades lúdicas y visitas escolares programadas durante las mañanas.

Desde la organización se reconoció que el principal reto no es solo atraer lectoras y lectores habituales, sino generar experiencias que acerquen a quienes no leen con frecuencia, especialmente adolescentes y universitarios.

Se abordó cómo se lee actualmente en San Luis Potosí, señalando que la lectura no puede evaluarse solo desde las ventas, ya que muchos libros circulan por préstamo o intercambio.

También se mencionó que los hábitos han cambiado, sobre todo entre jóvenes, y que la feria busca generar acercamientos a la lectura desde actividades públicas y no únicamente desde la compra.

Durante la presentación también se hizo énfasis en el espacio destinado a autoras y autores potosinos. Se indicó que su presencia forma parte del programa general y no de un apartado aislado, con el objetivo de propiciar el diálogo con lectores y con otras voces invitadas.