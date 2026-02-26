Festival de Creadoras Visuales
La cuarta edición del Festival de Creadoras Visuales se plantea este año como un espacio de encuentro, producción y posicionamiento para mujeres artistas cuya obra dialoga con problemáticas sociales, afectivas y políticas contemporáneas.
Organizado por el Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA), el programa se desarrollará en dos momentos —del 4 al 7 de marzo y del 13 al 16 de mayo— y reunirá a alrededor de 80 artistas de San Luis Potosí, Oaxaca, Nayarit, Guanajuato y Ciudad de México.
Las propuestas abarcan grabado, textil, pintura, ilustración, instalación y fotografía, con diez exposiciones en total, además de recorridos guiados, talleres y un espacio de venta de obra.
Entre los proyectos destaca Artistas, no musas, muestra colectiva integrada por 57 creadoras que responde a una convocatoria abierta y que reivindica a las mujeres no como figuras de inspiración pasiva, sino como productoras de discurso visual.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
A esta se suma Idilios: entre el agua y la tierra, intercambio gráfico entre artistas de Nayarit y Oaxaca que reflexiona sobre los vínculos entre territorio y experiencia femenina desde la técnica del grabado.
Las exposiciones individuales profundizan en líneas de trabajo que cruzan lo íntimo con lo colectivo.
Hay proyectos que parten del duelo y la memoria familiar a través del bordado; otros examinan la violencia patriarcal en contextos urbanos y rurales; algunos acompañan simbólicamente a madres buscadoras y abordan la desaparición desde la gráfica; también aparecen reflexiones sobre la identidad binacional, la pertenencia y la construcción del hogar, así como laboratorios artísticos que exploran la idea del amor como proceso de transformación personal y social.
En conjunto, el festival insiste en el arte como práctica situada. Varias de las creadoras durante la presentación del festival subrayaron en la importancia de trabajar en comunidad, de generar redes entre mujeres y de sostener procesos más allá de la exhibición.
La inauguración de las primeras exposiciones se realizará el 4 de marzo a las 19:00 horas en el Centro de Difusión Cultural del IPBA Raúl Gamboa, mientras que otras actividades continuarán en la Galería Antonio Rocha Cordero y distintas áreas del IPBA.
no te pierdas estas noticias
LA CINETECA ALAMEDA CONMEMORA SUS 85 AÑOS
Estrella Govea
El recinto mantiene la apuesta por la sala como espacio de encuentro, en un entorno donde el cine compite por atención y tiempo