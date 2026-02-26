La cuarta edición del Festival de Creadoras Visuales se plantea este año como un espacio de encuentro, producción y posicionamiento para mujeres artistas cuya obra dialoga con problemáticas sociales, afectivas y políticas contemporáneas.

Organizado por el Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA), el programa se desarrollará en dos momentos —del 4 al 7 de marzo y del 13 al 16 de mayo— y reunirá a alrededor de 80 artistas de San Luis Potosí, Oaxaca, Nayarit, Guanajuato y Ciudad de México.

Las propuestas abarcan grabado, textil, pintura, ilustración, instalación y fotografía, con diez exposiciones en total, además de recorridos guiados, talleres y un espacio de venta de obra.

Entre los proyectos destaca Artistas, no musas, muestra colectiva integrada por 57 creadoras que responde a una convocatoria abierta y que reivindica a las mujeres no como figuras de inspiración pasiva, sino como productoras de discurso visual.

A esta se suma Idilios: entre el agua y la tierra, intercambio gráfico entre artistas de Nayarit y Oaxaca que reflexiona sobre los vínculos entre territorio y experiencia femenina desde la técnica del grabado.

Las exposiciones individuales profundizan en líneas de trabajo que cruzan lo íntimo con lo colectivo.

Hay proyectos que parten del duelo y la memoria familiar a través del bordado; otros examinan la violencia patriarcal en contextos urbanos y rurales; algunos acompañan simbólicamente a madres buscadoras y abordan la desaparición desde la gráfica; también aparecen reflexiones sobre la identidad binacional, la pertenencia y la construcción del hogar, así como laboratorios artísticos que exploran la idea del amor como proceso de transformación personal y social.

En conjunto, el festival insiste en el arte como práctica situada. Varias de las creadoras durante la presentación del festival subrayaron en la importancia de trabajar en comunidad, de generar redes entre mujeres y de sostener procesos más allá de la exhibición.

La inauguración de las primeras exposiciones se realizará el 4 de marzo a las 19:00 horas en el Centro de Difusión Cultural del IPBA Raúl Gamboa, mientras que otras actividades continuarán en la Galería Antonio Rocha Cordero y distintas áreas del IPBA.