Los museos que ya están abiertos en CDMX

Hace unos días la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que los museos podrían abrir sus puertas al 30% de su capacidad a partir del 11 de agosto. Sin embargo son muy pocos los recintos que ya abrieron oficialmente o anunciaron una fecha definitiva.

A través de un comunicado, la Secretaría de Cultura explicó que los museos a su cargo trabajarían en su programación y reapertura desde el 7 de agosto para abrir de manera escalonada, aunque no ha dado fechas exactas de cada uno. Esto incluye a los recintos del INAH y el INBAL como el Museo Nacional de Antropología, el Nacional de Historia, del Templo Mayor, del Palacio de Bellas Artes, Nacional de Arte o el Tamayo.

La Alianza de Museos Autónomos y Mixtos, que agrupa a 30 recintos en la Ciudad de México (como Memoria y Tolerancia, Papalote, el MIDE o Franz Mayer), confirmó mediante redes sociales que en los próximos días anunciará fechas de reapertura. Por otro lado, la UNAM no ha dado información sobre su reanudación de actividades en museos. A continuación puedes ver los museos en CDMX ya abiertos o que están por hacerlo.



- Soumaya

Las tres sedes del museo abrieron esta semana: el que está frente a Plaza Carso, el de Plaza Loreto y el de Casa Guillermo Tovar de Teresa (colonia Roma Norte). Su horario es de 10:30 de la mañana a 6:30 de la tarde, de lunes a domingo. Antes de entrar te tomarán la temperatura y pedirán que pases por un tapete sanitizante. En las salas de exhibición debes usar cubrebocas y mantener distancia de dos metros con otros asistentes; por el momento no hay visitas guiadas en ningún recinto.



- La Casa Azul – Museo Frida Kahlo y Museo Anahuacalli

Todavía no están abiertos, pero falta muy poco para que estrenen la propuesta llamada Museos Uno en Uno: te permitirán visitar uno de ellos totalmente solo y te darán 40 minutos para hacer tu recorrido. Si quieres hacer una visita individual debes enviar un correo a esta dirección: relacionespublicas@museofridakahlo.org.mx. Acudir a La Casa Azul tiene un costo de 250 pesos, y son 80 pesos por entrar al Anahuacalli.



- Museo de Cera

Abrió este martes 11 de agosto. Recibirá visitantes todos los días de la semana, desde las 11 de la mañana a las 7 de la noche. Tendrán toma de temperatura y tapetes sanitizantes.