Mafalda, de visita en la delegación de La Pila

La escultura itinerante de Mafalda se encuentra de visita en la delegación de La Pila hasta el 3 de febrero de 2026, como parte de las actividades por el 30 aniversario de esta demarcación municipal.

La pieza forma parte del programa Mafalda se va de paseo por San Luis Capital y permanece instalada en un espacio público para acercar este personaje a habitantes y visitantes de la zona.

La presencia de Mafalda en La Pila se inscribe en una gira cultural iniciada en julio de 2025 en la capital potosina. La escultura fue realizada por el artista argentino Pablo Irrgang con autorización directa de Joaquín Salvador Lavado, Quino, creador del personaje. Su llegada coincide también con el aniversario número 62 de la primera aparición de Mafalda en la historieta.

Creada en 1964, Mafalda es una niña de seis años que vive en Buenos Aires y observa el mundo con una postura crítica frente a la política, la guerra, las desigualdades y las contradicciones de la vida adulta. A través del humor gráfico, el personaje plantea preguntas incómodas que colocaron a la tira como un referente cultural en América Latina y otros contextos internacionales.

A lo largo de su historia editorial, Mafalda representó inquietudes ligadas a los derechos humanos, la paz, la democracia y el papel de las mujeres en la sociedad.

Su entorno familiar y sus amistades funcionan como retratos de distintos perfiles sociales, lo que permitió que generaciones de lectores se identificaran con sus cuestionamientos y reflexiones.

Durante su estancia en La Pila, la escultura funciona como un punto de encuentro y memoria cultural dentro de una delegación con historia propia y desarrollo industrial reciente. La visita integra un símbolo del pensamiento crítico al espacio cotidiano, sin alterar su dinámica, y coloca a esta zona del municipio dentro del recorrido internacional de uno de los personajes más influyentes del humor gráfico del siglo XX.

