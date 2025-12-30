MARÍA ONOFRE OBTIENE ESTÍMULO POR EL VIAJE DE LA CENTELLA

María Eugenia Onofre Serment fue seleccionada en el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico San Luis Potosí 2025, en la disciplina de Literatura, dentro de la categoría de Publicaciones, por su proyecto El viaje de la Centella. El reconocimiento permitió iniciar el proceso editorial formal de esta obra, concebida como un libro-álbum ilustrado de fantasía.

El proyecto comenzó a desarrollarse en 2024 y fue concluido a inicios de 2025. Se trata del quinto libro de la autora y el cuarto en formato de álbum ilustrado, realizado de forma íntegra por ella, tanto en texto como en imagen. Desde una postura de autoría independiente, Onofre decidió postular la obra al programa con la intención de llevarla directamente al público sin depender de procesos editoriales tradicionales.

Actualmente, El viaje de la Centella se encuentra en la etapa final de maquetación y pruebas de impresión, con atención especial en aspectos técnicos como color, formato e imagen. La publicación oficial está programada para febrero de 2026 y contempla presentaciones en distintos espacios culturales, así como talleres dirigidos a infancias para acompañar su circulación.

La historia sigue a tres personajes que emprenden la búsqueda de una centella caída del cielo dentro de un bosque fantástico. En su recorrido enfrentan retos y encuentros que los conducen a reflexionar sobre la amistad, la identidad, el deseo de pertenecer y la experiencia de sentirse suficientes, sin responder a la estructura del cuento tradicional.

Desde lo formal, el libro se inscribe en el género del álbum ilustrado, donde texto e imagen comparten el mismo peso narrativo. La ilustración no acompaña el relato, sino que propone, sugiere y amplía lo que las palabras no explicitan, invitando a una lectura atenta y participativa.

La obra también propone una dimensión lúdica a través de juegos visuales, narrativos y simbólicos que atraviesan todo el libro. El proyecto busca generar una experiencia de lectura activa, pensada para infancias de edad y de sensibilidad, y plantea un acercamiento a la literatura desde la exploración, la imaginación y el diálogo con las emociones.