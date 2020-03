menos visitantes en museo de Antropología

Ciudad de México.- El Museo Nacional de Antropología (MNA), catalogado como uno de los espacios culturales más visitados en México, luce con poca afluencia tras las medidas precautorias para evitar contagios por Covid-19.

Este miércoles, durante un recorrido, se pudo constatar la disminución de público, a tal grado que algunas salas, como la dedicada a los pueblos otopames o la de la Sierra de Puebla, estuvieron por momentos sin presencia de algún visitante.

El Museo de Antropología se caracteriza por recibir a grupos multitudinarios de escuelas para que se les den visitas guiadas; sin embargado, el domingo, la Secretaría de Salud anunció la Jornada Nacional de Sana Distancia, que entró en vigor desde el lunes y que entre otras cosas canceló eventos y las actividades de arte y cultura en teatros, salas de conciertos, centros culturales y zonas arqueológicas, por lo que el número de visitantes se redujo.

CUIDADO

A la entrada del museo, los visitantes, como de costumbre, pasaron por un filtro de seguridad que realiza el personal de vigilancia.

Los uniformados, tanto en la entrada como en el servicio de paquetería, se caracterizaban por portar cubrebocas y algunos, también usaban guantes de látex.

En la entrada del museo no estaba el gel anibacterial, pero sí estaba en las dos taquillas que al filo del medio día estaban abiertas. Los visitantes, en su mayoría eran extranjeros; entre italianos, alemanes, españoles y asiáticos, aunque también había algunos nacionales, eran considerablemente menos.

"Sí ha disminuido la cantidad de visitantes, entre ayer (martes) y hoy (miércoles) es algo que sí ha sido evidente. No sé cuándo vaya a cerrar el museo, porque no nos han dado ninguna indicación, sólo espero que no perdamos el trabajo", dijo uno de los vigilantes del museo.

FACTORES

Entre las personas que decidieron acudir al museo, se encuentra Bianca, mujer de Berlín, Alemania, quien en entrevista explicó que esta semana se encuentra de vacaciones en México, viaje que decidió hacer hace un par de meses con el objetivo de conocer más sobre las culturas azteca y maya.

"En Alemania no se implementaron medidas como usar cubrebocas o gel antibacterial, me parece una buena medida. Lo que sí nos pidieron es que nos resguardáramos en casa, pero esa medida no sé qué tan viable sea aplicar aquí, porque en comparación con Berlín, la Ciudad de México es muy grande. Además se deben tomar en cuenta otros factores como la economía informal", dijo Bianca.

Tan sólo en 2019, el MNA recibió a poco más de 3 millones de visitantes, es decir, un promedio de 250 mil personas al mes, pero por la pandemia de COVID-19 ha disminuido la cantidad de personas. Se solicitó al Instituto Nacional de Antropología e Historia la cifra de en cuánto ha disminuido la afluencia en el museo, pero no hubo respuesta.