Mexicanas leen más de 7 libros al año, dice sondeo

Las mujeres mexicanas son grandes lectoras, el 65% de las más de 5 mil que han participado en la encuesta nacional "Mujeres que leen" tienen entre 18 y 35 años. No solo son jóvenes sino que son muy intensas en su lectura, como señalan los primeros resultados de la encuesta que concluirá el 27 de junio, y que hasta ahora muestran, por ejemplo, que el 36% de las mujeres lee más de 15 libros al año, y la gran mayoría lee más de siete libros al año.

Entre Editores, la agrupación que ha emprendido este sondeo entre lectoras, que se realiza en México y en España, presentará el próximo 15 de julio el informe final de la encuesta que también da cuenta de que a las lectoras les gusta leer más en la noche y que la inmensa mayoría de las lectoras mexicanas leen más de siete libros al año; además, que sus lecturas preferidas son las novelas románticas, de ciencia ficción, novela negra y en general la novela mexicana.

Trini Vergara adelanta en entrevista que a poco más de un mes de iniciada la encuesta (comenzó el 27 de abril), hay avances muy interesantes, uno de ellos es que en México, el 65% de las lectoras tienen entre 18 y 35 años, son jóvenes; la lectura en la juventud es algo maravilloso, si esto se hubiera hecho hace 20 años no hubiera sido así el panorama", señala.

La editora asegura que son mujeres jóvenes que han crecido leyendo novelas juveniles y ahora, que pasan de los 25 años, la lectura se les quedó como un hábito, "eso es algo maravilloso, si una chica leyó hace 10 o 15 años 'Harry Potter' hoy ya es lectora y está leyendo otras cosas. Estos buenos resultados se los debemos mucho al auge de la literatura juvenil, es una consecuencia fantástica, es como un bichito que te contagia, pero de los buenos", afirma.

Aunque no son datos nuevos, es importante para los editores considerar en una encuesta los géneros que les interesan leer a las mujeres, y aunque no es una sorpresa, destaca que la novela romántica siempre gana, "pero muy cerquita está la novela histórica y luego hay una franja de lectura muy interesante que es la novela fantástica, la ciencia ficción y los thrillers, que son una franja muy joven también"; y dice que una de las novedades es que les interesa la literatura mexicana y la hispanoamericana que representa un apoyo para las letras nacionales.

Trini Vergara reconoce que los resultados de la encuesta serán de gran ayuda para los editores quienes tendrán elementos para delinear sus planes editoriales pensados para las lectoras, pero también pretende ser una herramienta de apoyo para delinear las políticas públicas en materia de fomento a la lectura.

Y es allí donde esta encuesta ha comenzado a arrojar datos que son más para preocuparse, por ejemplo uno de los resultados muestra que es muy bajo el uso de las bibliotecas públicas, "eso es muy de la estructura de nuestro mundo del libro en México, porque no hay una red bien provista de bibliotecas que estén al día, que tengan todo lo que la gente quiera leer, lo nuevo, lo clásico; entonces lo que vemos es que las mujeres recurren muy poco a las bibliotecas; en realidad compran los libros o los comparten entre ellas", señala Vergara. Entonces viene la pregunta de ¿cómo se enteran las lectoras de lo más nuevo? Los resultados preliminares de la encuesta señalan que las lectoras buscan sus novedades de lectura en redes sociales mucho más que en las librerías.

La encuesta que está dirigida fundamentalmente a mujeres lectoras la pues responder en https://entreditores.net/mql-encuesta-arg-esp-mex/.