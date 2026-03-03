Mokuhanga, muestra de grabado en madera
"Mokuhanga: La técnica japonesa de grabado en madera", es la exposición integrada por estampas de la colección particular de Andrés Ordaz, y se presenta el Centro Cultural Universitario Caja Real.
Las piezas ofrecen un acercamiento a una de las tradiciones gráficas más representativas de Japón a través de obra original y material histórico.
La exposición aborda el desarrollo de la xilografía japonesa, conocida como mokuhanga, una técnica que tuvo sus antecedentes en China y que en Japón adquirió un carácter artístico propio.
A partir de su consolidación, las estampas dejaron de ser solo un medio de reproducción para convertirse en piezas con valor estético autónomo, definidas por la precisión del trazo, el uso del color y la composición.
El conjunto reúne más de 70 piezas en diversos formatos, entre ellos dípticos, trípticos y libros ilustrados.
Las obras presentan escenas de la vida cotidiana, paisajes naturales, flora y fauna, así como representaciones de figuras sociales, militares y políticas asociadas a momentos clave de la historia japonesa de los siglos XVIII y XIX.
La muestra también destaca la relevancia del mokuhanga en la historia del arte occidental, al señalar su influencia en las vanguardias del siglo XX. Sus encuadres, la síntesis formal y el manejo cromático influyeron en artistas modernos, además de tratarse de una técnica que emplea pigmentos a base de agua y prescinde de prensas, lo que favorece su práctica artesanal.
Andrés Ordaz ha desarrollado una trayectoria vinculada a la gráfica, la investigación y la docencia, y desde hace más de una década conforma una colección especializada en arte impreso.
La exposición podrá visitarse hasta el 24 de mayo, con entrada libre, de martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y domingos de 10:00 a 14:00 horas; la inauguración formal se realizará el 11 de marzo a las 19:00 horas.
