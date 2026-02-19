logo pulso
Cultura

85 Aniversario de Cineteca Alameda

Por Estrella Govea

Febrero 19, 2026 03:00 a.m.
85 Aniversario de Cineteca Alameda

La Cineteca Alameda realizará una serie de actividades con motivo de su 85 aniversario, a celebrarse entre el 26 de febrero y el 1 de marzo

El programa incluye funciones especiales, una exposición y un recorrido urbano, con el cine como eje y con énfasis en la historia fílmica vinculada a San Luis Potosí.

El jueves 26 de febrero a las 11:00 horas se inaugurará la exposición "Hecho en San Luis" en la Galería 1941. Esta muestra, en su decimocuarta edición, presenta materiales y procesos relacionados con producciones nacionales e internacionales filmadas en el estado, con una revisión del trabajo técnico y creativo que ocurre fuera de cámara.

