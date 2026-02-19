OSSLP CELEBRA CENTENARIO de J. Alfredo Jiménez

La Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí (OSSLP) ofrecerá un concierto conmemorativo por el centenario del nacimiento de José Alfredo Jiménez, hoy jueves 19 de febrero a las 20:00 horas en el Teatro de la Paz.

El concierto, bajo la dirección del maestro Enrique Barrios, con la participación del tenor Mauro Calderón como solista. La propuesta plantea un recorrido por canciones ampliamente conocidas, interpretadas desde una lectura sinfónica que conserva su estructura melódica y narrativa.

El repertorio incluye temas como "Que te vaya bonito", "El rey", "Si nos dejan", "Un mundo raro", "Amanecí en tus brazos", "Cuando sale la luna" y "El siete mares", además de piezas como "Serenata huasteca", "Sones de mariachi" y "El caballo blanco".

La selección reúne canciones que han circulado por décadas en distintos contextos sociales y musicales.

La relevancia de José Alfredo Jiménez radica en su papel como compositor que fijó una forma directa de contar historias en la canción ranchera. Sus letras, escritas desde un lenguaje cotidiano, permitieron que sus temas fueran interpretados por múltiples voces y adaptados a distintos formatos, del mariachi a la orquesta sinfónica, sin perder reconocimiento ni vigencia.

Los boletos están disponibles en Arema, con precios de 300 pesos en luneta, 200 pesos en primer piso y 100 pesos en balcón.

El programa estará dedicado al repertorio del artista y contará con arreglos sinfónicos que dialogan con la tradición ranchera desde un formato orquestal.