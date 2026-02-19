Jesús Medina impartió la charla "Conmemoraciones culturales de Semana Santa en el Barrio de San Juan de Guadalupe".

La sesión se centró en explicar el origen, la organización y el sentido comunitario de las celebraciones cuaresmales que distinguen a ese barrio tradicional de la capital potosina.

Durante la exposición se detalló la permanencia del Carnaval conocido como Toritos de Carnaval, práctica que antecede al Miércoles de Ceniza y que involucra a distintos sectores de la comunidad. Medina explicó la elaboración del torito de carrizo, el significado de sus colores y la forma en que se integran los contingentes de niñas, niños, mujeres y población en general en un desfile acompañado por música de banda.

Otro eje de la charla fue la representación de la Pasión de Jesús, que inicia con la procesión del Domingo de Ramos y concluye el Viernes Santo frente al templo de San Juan de Guadalupe.

El ponente describió el proceso de organización, la asignación de personajes y el trabajo voluntario de vecinas y vecinos que participan cada año en la escenificación.

Asimismo, se abordaron los retos logísticos y económicos que implica sostener estas tradiciones, así como la importancia de la transmisión generacional para garantizar su continuidad.

Medina destacó que la participación comunitaria ha permitido mantener estas prácticas frente a cambios sociales y urbanos.

La charla tuvo un diálogo con el público sobre el valor cultural de estas conmemoraciones dentro de la identidad barrial.

El encuentro permitió reconocer la Semana Santa del Barrio de San Juan de Guadalupe como una manifestación viva, construida por la organización colectiva y la memoria compartida.