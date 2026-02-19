Lectura de Inmersión al libro Ofrendas a Moloch

La Inmersión al libro Ofrendas a Moloch se realizará el jueves 19 de febrero a las 19:00 horas en la Galería Antonio Rocha Cordero del Instituto Potosino de Bellas Artes.

El encuentro propone una lectura y conversación en torno al poemario, con la participación de Aurelio Gutiérrez, José Antonio Parga y Leonardo Hutch, quienes acompañan la revisión del libro desde distintos ángulos críticos.

El volumen Ofrendas a Moloch plantea un recorrido poético por la infancia violentada en el Centro Histórico de San Luis Potosí durante la década de 1990. A partir de la memoria personal y de testimonios sobre "Los niños del futuro", el libro reúne escenas marcadas por abandono, abuso y precariedad, y las articula en una escritura que confronta la violencia social y el silencio que la rodea.

La obra se mueve entre lo testimonial y lo visionario para exponer prácticas como el reclutamiento criminal, la pederastia y la drogadicción, leídas como mecanismos que consumen la niñez.

La ciudad aparece como un espacio de sacrificio contemporáneo, mientras la voz poética asume la escritura como un acto de nombrar la devastación y asumir el riesgo de la exposición.

El autor, Didier Armas, nació en San Luis Potosí en 1988 y es poeta y promotor cultural. Estudió Odontología y Lengua y Literatura Hispánicas, y se ha formado en diversos talleres literarios locales. Su trabajo ha sido publicado en revistas nacionales y ha participado en encuentros literarios como ponente y organizador, además de impartir talleres de iniciación poética.

La inmersión editorial busca abrir un diálogo público sobre memoria, culpa y violencia estructural a partir del libro, con lecturas y comentarios que permitan contextualizar la obra dentro de la poesía contemporánea local.

El evento ofrece un espacio de intercambio entre autor, presentadores y asistentes interesados en la literatura que aborda experiencias límite desde la palabra poética.