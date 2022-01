Muerte de narrador cultural Víctor Chi causa indignación

CIUDAD DE MÉXICO, enero 6 (EL UNIVERSAL).- La muerte del narrador oral y cuentacuentos Víctor Chi, ocurrida ayer miércoles, ha causado gran indignación en la comunidad cultural, pues en los últimos días había denunciado que tenía 9 meses sin cobrar su pago por su participación en el programa Alas y Raíces MX 2021, de la Secretaría de Cultura federal.

"Gracias a la bendita y gran transformación progresista de este país, muchos artistas, promotores culturales, gestores y creadores, así terminamos el año e iniciamos el 2022, sumidos en la zozobra, la incertidumbre, las deudas y la miseria...", escribió el narrador el pasado 30 de diciembre en su cuenta de Facebook.

Alas y Raíces es un programa que opera la Secretaría de Cultura, a través de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil; a principios del año pasado lanzó una convocatoria para invitar a promotores, talleristas, y creadores de las distintas disciplinas artísticas y tradiciones populares de todo el país, a formar parte de su oferta cultural dirigida a bebés, niñas, niños y jóvenes.

Chi fue seleccionado para la cartelera nacional 2021 de Alas y Raíces Mx con el proyecto "Leyendas y misterios de los pueblos de Colima", el cual se presentó en distintas partes del país. En la Ciudad de México formó parte de la Feria de las calacas, que se llevó a cabo en Los Pinos.

En marzo pasado, Chi celebró los resultados de la convocatoria: "Seguimos apostándole al arte y la cultura, tercos como mulas. No por ego ni por vanagloria, si no porque creemos que a través de ello, se puede cambiar tantito el mundo, pintarlo de mejor color. En estos tiempos difíciles, QUEDAR SELECCIONADOS en la cartelera nacional 2021 de 'Alas y raíces MX' nos llena de alegría y gozo".

En diciembre, ante el impago de la dependencia, Chi comenzó a denunciar la situación en sus redes sociales.

"Nueve meses y seguimos esperando nuestros pagos a la convocatoria 'Alas y raíces MX 2021', nadie da una explicación, nadie da la cara, nadie se amarra los huevos para decirnos que no se nos va a pagar. Triste cosa de este, el peor sexenio para las artes, los artistas y la cultura en México. ¿Con que charrada, por no decir pend'i'jada saldrás ahora, AMLO? Y no, no soy ningún 'aspiracionista' solo exijo lo que por derecho y en convocatoria pública, pagada por los impuestos de los ciudadanos, gané y me corresponde. No mendigamos, exigimos lo que por esfuerzo propio y nuestro trabajo digno, nos corresponde. Ojalá que tú, Fraustro y Obrador, en tu hogar y tu cena Fifi, al menos más que la mía, si pasen una feliz navidad. Lo bueno es que iban a ser 'diferentes', igual o peor que los otros. Asco me dan...", escribió Chi, el 23 de diciembre.

El 30 de diciembre, Chi reiteró sus quejas contra el programa: "Gracias autoridades culturales de este país, gracias autoridades locales, gracias por los impagos, la impuntualidad, la discriminación, los nulos apoyos, gracias Fraustro, gracias Obrador, 'Alas y raíces MX' gracias por acabar con nuestra salud mental y física. Ojalá que ustedes si se la estén pasando bien bonito. Bendita transformación. Mientras tanto, resistamos hasta el último aliento...".

Víctor Chi es considerado como uno de los mejores narradores orales del estado de Colima, así como por su trabajo como promotor de la lectura y de la cultura, activista social, defensor del maíz y del territorio Zacualpan.

Tras la muerte de Chi, también conocido como Pitor Chi, artistas han lamentado su deceso y han condenado los impagos de la Secretaría de Cultura.

Alas y raíces publicó una esquela para lamentar el fallecimiento de Chi, lo que provocó una decena de comentarios de reclamos.

Hoy artistas, colectivos artísticos, teatros independientes y compañías como Foro Elefante, Congreso Nacional de teatro, El teatro del fantasma, ANTI Asociación Nacional de Teatreros Independientes, Vaca 35, Colegio de Productores de Teatro, Teatro Sin Paredes, Compañía Los Endebles, entre muchos otros, exigieron en una carta conjunta que haya "un trato laboral digno y un pago justo en tiempo y forma para nuestro trabajo que, sabemos, es sustancial para la vitalidad espiritual de nuestro país".

"El caso del compañero Pitor Chi es doloroso por sí mismo, pero también por emblemático del desdén que las autoridades tienen por los más elementales derechos humanos de quienes hacemos arte en este país. Las causas del retraso de pagos que afectó a grupos, familias y personas a lo largo de todo el país durante 2019, por lo visto no tuvieron ni tienen la voluntad política de ser corregidas", se lee en la carta difundida en redes.

Y es que en 2019, ante retrasos en los pagos a artistas y trabajadores tanto en la Secretaría de Cultura federal como en la local, se generaron diversas manifestaciones en distintos puntos de la Ciudad de México, y surgieron movimientos y colectivos artísticos que, desde entonces, han mantenido mesas de diálogo con autoridades culturales para mejorar las condiciones laborales del gremio.