Murakami, DJ de un programa de radio desde su casa

El aclamado novelista japonés Haruki Murakami condujo el viernes un programa de radio desde su casa en el que ofreció una visión más agradable del mundo con sus canciones favoritas y dijo que la lucha contra el coronavirus es un reto para hallar formas de ayudar y cuidarse mutuamente.

El escritor, de 71 años y conocido por éxitos de ventas como "A Wild Sheep Chase" (""La caza del carnero salvaje") y "Windup Bird Chronicle" ("Crónica del pájaro que da cuerda al mundo"), manifestó que esperaba que el programa "acabe con parte de la tristeza relacionada con el coronavirus".

Murakami abrió el programa nocturno de dos horas, "Murakami Radio Stay Home Special", con "Look for the Silver Lining", de Modern Folk Quartet. A esta canción le siguió una selección de 18 temas de música clásica, jazz, pop y rock. El hilo conductor: la sonrisa, el sol, el arco iris, los recuerdos de cumpleaños y otros aspectos felices de la vida.

Comparar la lucha contra el coronavirus con una guerra, como suelen hacer los políticos, es inapropiado, dijo Murakami. "Para nosotros es un desafío descubrir formas de compartir nuestra sabiduría para cooperar, ayudarnos mutuamente y mantener el equilibrio. No es una guerra para matarse unos a otros sino una lucha de sabiduría que nos permita vivir a todos", dijo. "Aquí no se necesita la enemistad ni el odio".

La música es un elemento importante en las historias de Murakami. Ávido oyente y coleccionista de música, ha escrito libros sobre el tema y tiene una biblioteca de discos en su estudio, desde donde realizó el programa del viernes.

Desde agosto de 2008, cada dos meses el escritor presenta un programa llamado "Murakami Radio" en Tokyo FM. La emisora dijo que el del viernes fue idea suya para animar a los que viven estresados bajo el estado de emergencia que sigue en vigor en algunas partes del país, incluida la capital, Tokio.