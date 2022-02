Muros que hablan: el "graffiti" uruguayo florece en memoria de un referente

MONTEVIDEO, Uruguay (EFE).- Los años pasan y la pintura se desgasta pero la memoria de los grafiteros uruguayos sigue en pie y tiene forma de gato, aquel que 'Plef' pintaba por Montevideo y que, pese a su pérdida, sigue vivo en cada 'tag' o mural de una movida cada vez más dinámica y desprovista de miedo.



Ven pasar el tráfico o la lluvia caer; son a la vez testigos del anuncio de un concierto y víctimas silenciosas del alivio de algún perro; se enfrentan cara a cara con el rostro de quien los pinta.

Los muros, a menudo tachados de inanimados, cargan con su historia y con creaciones que van desde la confesión al afán de lucha. Pero también quedan huérfanos.

Esto le sucedió a los gatos que pintó durante años Felipe Cabral 'Plef', hasta que, el 16 de febrero de 2019, fue a repasar una de sus pinturas y jamás volvió: un tiro por la espalda terminó con su vida.

UN ALTER EGO SECRETO

Desperdigados por Instagram, los perfiles de los grafiteros se reconocen tanto por fotos de dibujos o murales como por los extraños nombres que adoptan y, detrás del alias, se esconden artistas tan talentosos como cautelosos.

Sin identificarse, 'Scorns' cuenta a Efe que su pasión por grafitear comenzó hace seis años cuando, recién llegado del interior del país, descubrió los muros pintados en Montevideo y quiso probar.

El alias, dice, lo acuñó con palabras de una frase que prefiere no divulgar y también hace alusión a "Scorn", la hija de Venom, del universo Marvel.

Distinta es Constanza Morero 'Coetzy', que dibujaba de niña y dejó de hacerlo en secundaria pero retomó cuando un documental sobre el tema la inspiró. Ahí forjó su otra identidad con el alias que le puso un amigo al verla leer a J.M. Coetzee.

El veterano grafitero AS1, que se inició haciendo su firma o 'tag' en 1997, asegura que tener un "alter ego" es clave en el "graffiti", ya que para muchos la pasión surge en la adolescencia y, a veces, desconectada de lo que el entorno cercano conoce de ti.

HONGOS, TIGRES, ROSTROS

Para Damián Paz o 'Lechuga', el "graffiti" debe apuntar a más que una simple firma cargada de un "yo estuve acá" y por eso se dedica al esténcil.

Como siempre fue "fan de los videojuegos", dice, su motivo, que llama al ojo desde distintos recovecos del paisaje urbano, es el reconocido hongo verde o rojo que revive al plomero (fontanero) en Mario Bros.

"Muchos hijos con sus padres salen a buscar mis 'graffiti', se sacan una foto con él y después lo suben a las redes o me lo mandan (...) para que vea que sus hijos son felices y ellos son felices saliendo a buscar honguitos por Montevideo", cuenta.

Cerca de una entrega especial, 'Coetzy' termina de pintar rayas a un tigre: es su trabajo final para la carrera de Diseño, Arte y Tecnología, para el que decidió contar, mediante paisajes, una historia "bastante personal".

"Creo que todavía no tengo un estilo muy definido. Sé que los animales y la naturaleza siempre me inspiran, y usar colores que no son tan realistas, esa es la dirección que quiero seguir tomando", expresa.

El polifacético 'GsN' revela, desde su taller, unos vasos-escultura con forma de Popeye, con motivos que van desde caricaturas hasta geishas.

"Me gusta estar probando diferentes estilos de realismo, letras, dibujos y a veces es según como te agarre (...) pero me gusta ponerle más de lo mío, no tanto copiar", acota.

AS1 y Scorns, hacen, en tanto, letras deformadas como hojas, el primero, y animales o rostros realistas el segundo, quien tiene en el español Belin un referente claro.

'PLEF' POR SIEMPRE

El asesinato de Cabral conmocionó a la opinión pública. La muerte del artista de 28 años, posiblemente confundido con un delincuente y cuyo caso sigue sin sentencia después de que el único sospechoso falleciera en 2020, tuvo como respuesta una fuerte apuesta a homenajear su arte.

Scorns, que lo conoció y pintó con él, dice que el dolor lo impulsó a pintar más "como para decir: si no quieren 'graffiti' en la calle van a tener dos platos".

AS1, miembro de la "crew" KNCR, dice que a su grupo lo conmovió y que él salió al día siguiente a pintar un gato en honor a Plef, que cuenta hoy con un sinfín de homenajes.

'Lechuga' y 'Coetzy', que no lo conocieron, manifiestan indignación y angustia por algo que, dicen, pudo haber pasado "a cualquiera" de ellos.

"Un día vos salís a pintar en una buena a regalarle a cualquier barrio de Montevideo una imagen bonita para que cuando se levanten la tengan ahí y no sabés si vas a volver a tu casa. El próximo puedo ser yo", lanza Lechuga.

GsN dice que le eriza pensar en ello, pero "da para reflexionar mucho sobre cómo está la sociedad" si los prejuicios de unos terminan por matar a alguien inocente.

En tanto, 'Scorns', para quien esta pasión "es una droga y de las más fuertes", reivindica que la memoria del grafitero siga viva en cada muro.

"'Plef' sigue en la calle, hay mucha gente que raya su nombre hasta el día de hoy, mucha gente que tira las bombitas (graffiti rellenos) de los gatos, yo cuando puedo lo hago", concluye.