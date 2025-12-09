NARRATIVAS ACCESIBLES Y CREACIÓN DIVERSA

La 2ª Jornada por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad cerrará actividades este día en el Centro de las Artes de San Luis Potosí con propuestas enfocadas en la accesibilidad y la creación escénica desde la diversidad.

Se iniciará a las 11:00 horas con la charla-taller El arte de comunicar, impartida por Rosa Eglantina González Sánchez, centrada en la experiencia de creación de Josefina, la niña nahuala. Este montaje unipersonal combina el uso de máscara con Lengua de Señas Mexicana (LSM), y construye su dramaturgia a partir de la historia de una niña sorda que descubre sus capacidades a través de su vínculo con un nahual. La pieza se sostiene en la corporalidad, el trabajo técnico de la máscara y el uso de clasificadores en LSM para presentar a múltiples personajes y paisajes, desde un bosque de ahuehuetes hasta el mundo interior de la protagonista.

La propuesta escénica de Josefina aborda la forma en que una niña de 12 años enfrenta su entorno familiar y su soledad, sin que ello limite su autonomía. A través de su relación con seres míticos, la obra muestra la manera en que la imaginación y el cuerpo generan un puente con la audiencia. El taller compartirá estos procesos y explicará cómo la integración de la LSM dentro del montaje no funciona como elemento decorativo, sino como parte del lenguaje narrativo.

A las 16:30 horas Paul Blanco, director ejecutivo de SERES Arte Inclusivo, presentará la charla El futuro del arte es inclusivo, en la que expone su visión sobre el papel de la discapacidad dentro de los procesos de creación. El ponente plantea que las artes escénicas deben dejar atrás enfoques asistenciales y reconocer la profesionalización de artistas con diversas condiciones corporales, sensoriales e intelectuales. También señala que la accesibilidad debe integrarse desde la estructura misma de las producciones, con métodos de trabajo adaptados y lenguajes que permitan la participación equitativa.

El cierre de actividades incluirá una muestra de danza inclusiva por parte de SERES Arte Inclusivo.

La jornada concluye con un enfoque que articula la experimentación escénica, el uso de lenguajes accesibles y el compromiso de ampliar la presencia de artistas con discapacidad en los espacios culturales.

Las propuestas de González Sánchez y Blanco enlazan la creación artística con procesos que buscan transformar la forma en que se producen, se comparten y se reciben las artes en la comunidad.