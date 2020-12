"No digas 'matar 2 pájaros de un tiro'"; petición de PETA abre debate

En el marco del Día internacional de los derechos de los animales, la organización Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA, por sus siglas en inglés) compartió una publicación en la que recomienda cambiar unos refranes populares para "eliminar el especismo de tus conversaciones diarias".

Aunque la sugerencia fue aceptada por varios cibernautas, hubo otros a los que les causó polémica y entraron en un debate en torno a dichos que se usan en la vida cotidiana.

"Las palabras importan, y a medida que nuestra comprensión de justicia social evoluciona, nuestro lenguaje evoluciona con él", aseguró PETA a través de su cuenta de Twitter.

Entre los ejemplos pusieron "matar dos pájaros de un tiro" y "no seas gallina", dichos que sugirió cambiar por "Alimentar a dos pájaros con un bolillo" y "No seas cobarde", respectivamente.

Inmediatamente los usuarios de Twitter empezaron a criticar las recomendaciones de la organización defensora de los animales, incluso algunos se burlaron preguntando cómo se dirían algunas frases con doble sentido.

Estos mismos comentarios ya los había realizado la organización en 2018 con la intención de decir que las frases que trivializan la crueldad hacia los animales desaparecerán conforme las personas empiezan a tratar a los animales por lo que son, así como se ha vuelto inaceptable usar comentarios racistas y homofóbicos.

En esa ocasión, el escritor Arturo Pérez-Reverte también alzó la voz respecto a los dichos de PETA haciendo él mismo una serie de propuestas.

"La curiosidad alteró levemente el pulso del gato", "Cría hijos y te sacarán los ojos", "Camarón que se duerme no canta flamenco" y "Más promiscua que las ponedoras profesionales" fueron algunos de las interpretaciones del autor de La reina del sur.