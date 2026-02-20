Noche Panóptica del amor y la amistad
La nueva edición de la Noche Panóptica se realizará hoy viernes 20 de febrero, de 20:00 a 23:30 horas, en el Centro de las Artes de San Luis Potosí (CEART).
El encuentro propone una velada con actividades simultáneas que integran artes escénicas, música, cine y convivencia.
A lo largo de la noche, el programa se desplegará en distintos espacios del recinto con lectura de poesía a cargo de alumnas y alumnos de los talleres literarios, del CEART y de la Casa del Poeta Ramón López Velarde.
Ademas una clase exprés de cumbia a las 20:00 horas con duración de 45 minutos y una expo-venta de productos, alimentos y bebidas.
Las actividades incluyen exposiciones de artistas como Jesús Palacios, Ana Castelán y Joaquín Restrepo, así como una muestra colectiva de alumnas y alumnos de Artes Visuales.
Como parte de la programación, se presentará la obra de teatro cabaret Ocupo Cupido. Desconcierto de amor, que se presentará a las 20:30 horas. El montaje plantea una revisión crítica del amor romántico a través de cuadros escénicos y musicales, con humor y sátira como recursos narrativos. La dramaturgia corre a cargo de Aldo Reséndiz y la dirección escénica de Alan España.
La puesta en escena está dirigida a jóvenes y personas adultas mayores de 15 años. La historia se articula en torno a una empresa ficticia dedicada a "resolver" la vida amorosa, donde uno de sus personajes comienza a cuestionar los discursos y mecanismos que sostienen las relaciones afectivas.
De forma paralela, se llevará a cabo cine al aire libre con la proyección de Amélie, dirigida por Jean-Pierre Jeunet, además de música en vivo con La Fuerza, El gigante de la cumbia.
Las actividades conforman una propuesta nocturna que reúne entretenimiento, artes y reflexión desde distintos lenguajes.
La cuota general es de 150 pesos y con acceso para todo público.
