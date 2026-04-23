Noche Panóptica para Pekes
El Centro de las Artes de San Luis Potosí realizará la Noche Panóptica para Pekes mañana viernes 24 de abril a las 19:00 horas, con una programación dirigida a niñas, niños y sus familias dentro de sus instalaciones.
La programación integra música, teatro, danza, narración oral, cine al aire libre y una instalación lumínica, además de una expo-venta de productos, alimentos y bebidas. Cada actividad se desarrolla en áreas específicas como el Panóptico, la Sala de conciertos y el Patio de los Muros.
Como parte musical se llevará a cabo la clausura del 18° Festival Música Libre con la presentación de la Orquesta Sinfónica MUVI, bajo la dirección de Armando Corado. Este proyecto trabaja con niñas, niños y jóvenes mediante una metodología musical colaborativa enfocada en el desarrollo comunitario.
En el programa escénico se incluye la pieza de danza "Baila, juega y vuelve a imaginar", a cargo de estudiantes de iniciación artística, así como el cuentacuentos "Un viaje a otro rumbo" con Rubén Cabral, quien interpreta a Benny el capitán en un formato que combina teatro, música y juego. También se presentará "Mujeres que cuentan", un proyecto en proceso con narración de Idalia ME y
Sarahí Díaz.
