Cultura

Noche Panóptica para Pekes

Por Estrella Govea

Abril 23, 2026 03:00 a.m.
El Centro de las Artes de San Luis Potosí realizará la Noche Panóptica para Pekes mañana viernes 24 de abril a las 19:00 horas, con una programación dirigida a niñas, niños y sus familias dentro de sus instalaciones. 

La programación integra música, teatro, danza, narración oral, cine al aire libre y una instalación lumínica, además de una expo-venta de productos, alimentos y bebidas. Cada actividad se desarrolla en áreas específicas como el Panóptico, la Sala de conciertos y el Patio de los Muros.

Como parte musical se llevará a cabo la clausura del 18° Festival Música Libre con la presentación de la Orquesta Sinfónica MUVI, bajo la dirección de Armando Corado. Este proyecto trabaja con niñas, niños y jóvenes mediante una metodología musical colaborativa enfocada en el desarrollo comunitario.

En el programa escénico se incluye la pieza de danza "Baila, juega y vuelve a imaginar", a cargo de estudiantes de iniciación artística, así como el cuentacuentos "Un viaje a otro rumbo" con Rubén Cabral, quien interpreta a Benny el capitán en un formato que combina teatro, música y juego. También se presentará "Mujeres que cuentan", un proyecto en proceso con narración de Idalia ME y 

Sarahí Díaz. 

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Actividades por el Día del Libro
    Actividades por el Día del Libro

    Actividades por el Día del Libro

    SLP

    Estrella Govea

    "Homenaje a la maestra Emma Báez"
    "Homenaje a la maestra Emma Báez"

    "Homenaje a la maestra Emma Báez"

    SLP

    Estrella Govea

    FESTIVAL POTOSINO DE CLARINETE Y SAXOFÓN
    FESTIVAL POTOSINO DE CLARINETE Y SAXOFÓN

    FESTIVAL POTOSINO DE CLARINETE Y SAXOFÓN

    SLP

    Estrella Govea

    Esta primera edición reúne a músicos de México, Chile, Brasil y Francia

    Recorrido por el sistema penitenciario
    Recorrido por el sistema penitenciario

    Recorrido por el sistema penitenciario

    SLP

    Estrella Govea