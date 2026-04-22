Actividades por el Día del Libro
El 23 de abril se conmemora el Día del Libro y del Derecho de Autor con una jornada de actividades culturales en distintos recintos de San Luis Potosí.La fecha reconoce la importancia de la lectura, la creación literaria y la protección de los derechos de quienes escriben, a través de programas abiertos al público durante todo el día.
En la Casa de Cultura del Barrio de San Miguelito se realiza la actividad "El toldo de la lectura" a las 12:00 horas, con una propuesta centrada en el acercamiento a los libros en un espacio comunitario. La programación busca integrar a lectores de distintas edades en dinámicas de lectura compartida.
Por su parte, el Museo del Ferrocarril desarrollará actividades de 9:00 a 15:00 horas con cuentacuentos, talleres y ejercicios de creación literaria. Participan Montse Orozco con "Sopa de Brujas", Martha Franco, Gabriel Jiménez, David Reyes, Gaby Olvera y Martha Santoyo, además de una lotería literaria coordinada por salas de lectura. En la Biblioteca Central del Estado se ofrece una visita guiada a la exposición "Ex-Libris. El arte de los sellos en las grandes bibliotecas", junto con talleres como "Crea tu propio Ex-Libris", impartido por Leticia Ildefonso, y "Jugando con la lectura", a cargo de Magdalena Alcántara.
La Biblioteca del Centro de las Artes de San Luis Potosí concentra actividades de 11:00 a 17:30 horas con maratón de lectura, trueque de libros y cuentacuentos con Verónica Collado Ortega. El programa incluye el taller "Entre dragones, doncellas y caballeros" impartido por Leticia Gallegos y la presentación editorial "Letras Surreales" con David Octavio Conzález y Gabriela Arredondo, además de un cierre con narración oral a cargo de Alan España, Martha Soriano y Tita Cuenta.
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