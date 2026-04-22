El Festival Potosino de Clarinete y Saxofón inicia actividades del 22 al 26 de abril en San Luis Potosí, con un programa que integra conciertos, clases magistrales y conferencias.

Esta primera edición reúne a músicos de México, Chile, Brasil y Francia, con una agenda centrada en la formación, el intercambio y la ejecución en vivo.

La propuesta del festival convoca a intérpretes, docentes y estudiantes de clarinete y saxofón en un espacio de trabajo académico y artístico.

A lo largo de cinco días, las actividades abordan aspectos técnicos, pedagógicos y de gestión cultural, con la participación de especialistas nacionales e internacionales.

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El día de hoy, la jornada inicia a las 09:00 horas con el registro de alumnos en la Escuela Estatal de Música. A las 11:00 y 12:00 horas se realizan las conferencias "Ergonomía para músicos", impartida por Horacio Aldair Bernal Hernández, y "Gestión de proyectos independientes", a cargo de Ximena Constantino, ambas en la sala Flavio F. Carlos del Teatro de la Paz.

Más tarde, a las 13:00 horas se lleva a cabo la inauguración oficial con la participación del cuarteto de saxofones de la Escuela Estatal de Música en el lobby del Teatro de la Paz. El programa continúa con una muestra artesanal y gastronómica en el Museo Nacional de la Máscara, seguida por clases magistrales en las instalaciones de la Escuela Estatal de Música.

Por la noche, el festival ofrece el concierto de inauguración a las 20:00 horas en la Sala de Musas del Museo Leonora Carrington, con un homenaje a los maestros Marino Calva, Roberto Benítez y Elizabeth González Niño. Participan Antonio Bollo, Leopoldo Márquez, Laura Esquivel, Galya Cisneros, el Ensamble de cuerdas Wirikuta y el Páramo Sax Quartet.