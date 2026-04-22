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Cultura

Recorrido por el sistema penitenciario

Por Estrella Govea

Abril 22, 2026 03:00 a.m.
A
Recorrido por el sistema penitenciario

La pasada edición de "Lunes de palique" en la Casa Museo Manuel José Othón estuvo a cargo de Miguel Jerónimo Medina  quien expuso "Memorias Penitenciarias de San Luis Potosí", un recorrido histórico y testimonial sobre el sistema carcelario local, con énfasis en la antigua Penitenciaría del Estado ubicada en la Calzada Juárez.Durante su intervención, el ponente planteó un repaso desde prácticas punitivas previas a la conformación del sistema formal, hasta los cambios registrados en la época independiente, cuando comenzaron a establecerse normativas y reglamentos en materia penitenciaria. 

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