Recorrido por el sistema penitenciario
La pasada edición de "Lunes de palique" en la Casa Museo Manuel José Othón estuvo a cargo de Miguel Jerónimo Medina quien expuso "Memorias Penitenciarias de San Luis Potosí", un recorrido histórico y testimonial sobre el sistema carcelario local, con énfasis en la antigua Penitenciaría del Estado ubicada en la Calzada Juárez.Durante su intervención, el ponente planteó un repaso desde prácticas punitivas previas a la conformación del sistema formal, hasta los cambios registrados en la época independiente, cuando comenzaron a establecerse normativas y reglamentos en materia penitenciaria.
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