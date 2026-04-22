La exposición efímera "Homenaje a la maestra Emma Báez" se presenta hoy miércoles 22 de abril a las 17:00 horas en la Galería Antonio Rocha Cordero del Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA).

La muestra reúne el trabajo del alumnado del Taller de Pintura Infantil del IPBA, bajo la guía de la maestra Emma Zoila Hernández, y plantea un reconocimiento desde la práctica artística de las infancias.

La presentación integra piezas realizadas por niñas y niños que participan en el taller, quienes traducen en imágenes ejercicios de color, forma y composición. La exposición retoma el enfoque pedagógico que marcó la enseñanza de Emma Báez, al priorizar la exploración creativa y el trabajo colectivo dentro del aula.

Báez es una figura clave en la formación pictórica infantil en San Luis Potosí. Durante más de tres décadas, su labor docente en el IPBA influyó en diversas generaciones, al combinar enseñanza técnica con una visión humanista que promovía la sensibilidad artística y el sentido de pertenencia entre sus estudiantes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Su trayectoria incluye estudios en el Instituto de Bellas Artes de Aguascalientes desde 1961, donde obtuvo reconocimientos en dibujo, además de formación en el propio IPBA y participación en exposiciones colectivas en espacios como la Galería Germán Gedovius del Teatro de la Paz y la Casa de la Cultura de Aguascalientes. También recibió distinciones por su trabajo docente y su participación en iniciativas vinculadas a la educación artística.

A lo largo de su carrera, Emma Báez impartió clases de pintura infantil en el IPBA entre 1971 y 2003, periodo en el que consolidó un modelo de enseñanza enfocado en la expresión libre de las infancias.Su influencia permanece en la formación artística local y en actividades como esta exposición, que retoma su legado desde la experiencia actual del aula.