Norma Ramos y Blanca Vega Martínez presentan obra literaria

La presentación editorial del libro Historia oral, memoria y patrimonio cultural de las mujeres se llevará a cabo este viernes 20 de febrero a las 17:30 horas en la Biblioteca del Centro de las Artes de San Luis Potosí, con la participación de Consuelo Patricia Martínez y Carolina Olvera Castillo.

La obra está coordinada por Norma Ramos Escobar y cuenta con la autoría de Blanca Susana Vega Martínez, quienes articulan una reflexión colectiva en torno a la memoria de las mujeres como patrimonio cultural.

El libro surge a partir del encuentro entre mujeres académicas, estudiantes y artesanas-artistas que dialogaron sobre los saberes femeninos vinculados a la vida cotidiana.

Desde ese espacio de intercambio, la publicación propone pensar la historia oral como una herramienta para recuperar la memoria de las mujeres y situarla como un derecho que ha sido relegado en distintos relatos históricos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Una parte del volumen desarrolla un marco teórico que revisa los imaginarios, las representaciones y las experiencias femeninas desde la historia oral. En estos capítulos se plantea la memoria como un patrimonio que se construye a partir de la palabra, el cuerpo y la experiencia, con énfasis en narrativas que han permanecido en condiciones de subordinación o silencio.

Otra línea del libro presenta estudios de caso localizados en diversas regiones del país. Se abordan experiencias como las mujeres del mezcal en Palmar Segundo, la memoria de una partera en Viesca, Coahuila, y los relatos de maestras frente a contextos de violencia, así como reflexiones sobre el habitar y la autonomía de las mujeres en entornos urbanos.

La publicación muestra cómo las mujeres no solo conservan la memoria, sino que la transmiten y la resignifican en sus comunidades mediante prácticas, relatos y vínculos cotidianos.

La presentación editorial permitirá dialogar sobre estos procesos y sobre el valor de la historia oral como una vía para reconocer el patrimonio cultural construido desde las voces femeninas.