Nueva ola francesa en la Cineteca Alameda

La Cineteca Alameda proyectará Nueva ola francesa el martes 30 de diciembre a las 17:00 horas, una película que revisita el momento fundacional del cine moderno a partir del rodaje de Sin aliento (1960), ópera prima de Jean-Luc Godard, dirigida por Richard Linklater, la cinta sitúa al espectador en el París de 1959, cuando un joven crítico de cine decide filmar su primera película sin seguir las reglas establecidas.

La historia se centra en Godard, interpretado por Guillaume Marbeck, durante los días de producción de Sin aliento, entre limitaciones técnicas, tensiones creativas y una forma de trabajo improvisada que rompía con las convenciones narrativas y formales del cine de la época. La película muestra cómo ese proceso, marcado por la urgencia y la libertad, dio origen a un nuevo lenguaje cinematográfico que influyó de manera decisiva en generaciones posteriores.