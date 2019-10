Orquesta Sinfónica de Montreal en el FIC

Ciudad de México.- La 47 edición del Festival Internacional Cervantino (FIC) arranca este miércoles con una oferta de 295 actividades, 32 de ellas dedicadas a la migración, el eje temático de este año; además se contará con una programación destacada de Canadá y Guerrero, país y estado invitados de honor respectivamente.

En el ámbito musical destaca la presencia de la Orquesta Sinfónica de Montreal, una de las más reconocidas a nivel mundial, se presentará en la Alhóndiga de Granaditas el 11 de octubre y al día siguiente en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes a las 19:00 horas, bajo la dirección de su titular, Kent Nagano, y con la participación como solista invitada de la destacada violinista francesa Alexandra Soumm.

Música clásica

En entrevista, Nagano, quien desde 2006 está al frente de la agrupación, explicó que la música clásica siempre ha sido visionaria y ha estado adelantada a su tiempo, por eso al día de hoy seguimos escuchando a los grandes compositores como Mozart, Beethoven y Mahler. "La música que fue escrita hace 200 años hoy sigue teniendo sentido y nos hace sentir muchas cosas porque traspasa las barreras del tiempo y siempre se conserva actual".

Nagano, quien posee una relevante y nutrida discografía integrada por más de 100 grabaciones en sellos como Decca, ha obtenido más de 50 premios internacionales y está de gira como parte de su despedida al frente de la orquesta, añadió que la música clásica y sus intérpretes deben pensar en buscar a su público de calidad, pero también deben estar interesados en tener más audiencias.

"Es importante hacer una buena labor de difusión, si no logras llenar un aforo cuando estás interpretando a Mozart, la culpa no es de Mozart, sino de la orquesta porque no está logrando comunicar los valores de la obra y no consigue que la gente se relacione con la música", dijo.

DANZA CLÁSICA Y CONTEMPORÁNEA

El Festival Cervantino ofrecerá 12 espectáculos de danza clásica, contemporánea y tradicional, entre las que destacan la Royal Winnipeg Ballet con Going Home Star, una pieza que surgió de la política del gobierno canadiense de reconciliación con los pueblos originarios. Tras presentarse el viernes 11 y 12 de octubre a las 12:00 y 20:00 horas en el Auditorio del Estado, en Guanajuato.

SARA BARAS

Destaca también la presencia de la bailaora y coreógrafa española Sara Baras, quien viene al Cervantino para celebrar una trayectoria artística de 20 años con Sombras; se presentará el 21 en Bellas Artes y el 24 de octubre en la Alhóndiga de Granaditas.

TEATRO

Respecto a la oferta teatral destaca la primera vez en México del aclamado director alemán Thomas Ostermeier, quien con el elenco de la Schaubühne am Lehniner Platz, dirigido por él, interpretará en el Auditorio del Estado el 19 y 20 de octubre la versión traducida por Marius von Mayenburg de Hamlet, de Shakespeare. El 17 de octubre, Ostermeier impartirá una clase magistral en el Instituto Goethe de la Ciudad de México y ofrecerá una conferencia el 18 de octubre en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario.