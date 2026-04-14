ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE MÉXICO EN CONCIERTO

La Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de México llega al Teatro de la Paz hoy 14 de abril a las 20:00 horas como parte de su segunda gira nacional 2026.

El concierto, reunirá a jóvenes intérpretes del país en un programa que incluye obras de Bizet, Revueltas, Mussorgsky, Rossini y Tchaikovsky.

El ensamble está conformado por músicos seleccionados a nivel nacional, en su mayoría estudiantes y egresados de licenciatura.

Este proyecto, impulsado por el Conservatorio de Música de Durango, busca ofrecer a las y los jóvenes intérpretes la posibilidad de trabajar con directores y solistas de trayectoria internacional dentro de un formato orquestal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La dirección estará a cargo de Anatoly Zatin, músico con más de cuatro décadas de trayectoria como pianista, compositor y director. Ha trabajado con orquestas en Europa, Asia y América, y ha dirigido agrupaciones como la Filarmónica de Leningrado, la Sinfónica de Moscú y la Filarmónica de Shanghái, además de diversas orquestas en México. Es integrante del Sistema Nacional de Creadores de Arte y director del Conservatorio de Música de Durango.

El programa contará con la participación del pianista Niu Niu como solista, quien inició su formación desde la infancia y a los nueve años firmó con EMI Classics. Ha grabado más de diez álbumes, incluidos trabajos con Decca Classics, y estudió en la Juilliard School con beca completa. Su carrera incluye presentaciones internacionales y colaboraciones con orquestas como la Filarmónica de Hong Kong.

La conducción del concierto estará a cargo de Vlada Zatine, pianista concertista formada en Estados Unidos y ganadora del premio Nadia Reisenberg en Nueva York. Su trayectoria combina la interpretación, la investigación y la difusión musical, además de su labor académica en el Conservatorio de Música de Durango.

La presentación forma parte de un circuito nacional que busca acercar la música sinfónica a distintos públicos.

Tiene entrada libre con boleto de acceso que se puede adquirir en las instalaciones de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí.