ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE MÉXICO EN CONCIERTO
La presentación, hoy a las 20:00 horas en el Teatro de la Paz, como parte de su segunda gira nacional
La Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de México llega al Teatro de la Paz hoy 14 de abril a las 20:00 horas como parte de su segunda gira nacional 2026.
El concierto, reunirá a jóvenes intérpretes del país en un programa que incluye obras de Bizet, Revueltas, Mussorgsky, Rossini y Tchaikovsky.
El ensamble está conformado por músicos seleccionados a nivel nacional, en su mayoría estudiantes y egresados de licenciatura.
Este proyecto, impulsado por el Conservatorio de Música de Durango, busca ofrecer a las y los jóvenes intérpretes la posibilidad de trabajar con directores y solistas de trayectoria internacional dentro de un formato orquestal.
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La dirección estará a cargo de Anatoly Zatin, músico con más de cuatro décadas de trayectoria como pianista, compositor y director. Ha trabajado con orquestas en Europa, Asia y América, y ha dirigido agrupaciones como la Filarmónica de Leningrado, la Sinfónica de Moscú y la Filarmónica de Shanghái, además de diversas orquestas en México. Es integrante del Sistema Nacional de Creadores de Arte y director del Conservatorio de Música de Durango.
El programa contará con la participación del pianista Niu Niu como solista, quien inició su formación desde la infancia y a los nueve años firmó con EMI Classics. Ha grabado más de diez álbumes, incluidos trabajos con Decca Classics, y estudió en la Juilliard School con beca completa. Su carrera incluye presentaciones internacionales y colaboraciones con orquestas como la Filarmónica de Hong Kong.
La conducción del concierto estará a cargo de Vlada Zatine, pianista concertista formada en Estados Unidos y ganadora del premio Nadia Reisenberg en Nueva York. Su trayectoria combina la interpretación, la investigación y la difusión musical, además de su labor académica en el Conservatorio de Música de Durango.
La presentación forma parte de un circuito nacional que busca acercar la música sinfónica a distintos públicos.
Tiene entrada libre con boleto de acceso que se puede adquirir en las instalaciones de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí.
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