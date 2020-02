Pedro Almodóvar va tranquilo al oscar

Pedro Almodóvar acude a los Oscar por cuarta vez en su carrera, aunque esta vez lo hace con una película autobiográfica que habla precisamente de la misma, de una forma "muy personal" pero que "se ha entendido en todos los lugares" del mundo.

"Siempre es algo nuevo, uno piensa que no le va a ocurrir. Es la cuarta vez que estoy nominado pero siempre piensas que es la última. A esta ceremonia voy más tranquilo que nunca", explicó Almodóvar a Efe en la sede de la Academia de Hollywood, donde ayer acudió como invitado en uno de los eventos organizados antes de la gala del domingo.

Almodóvar, conocedor de la dinámica de este evento, ha llegado con expectativas realistas ante su nominación con "Dolor y Gloria": "Yo me tengo a mí como favorito, de todos modos creo que no lo soy en esta categoría", bromeó.

Lo que si ha sorprendido al cineasta es el recibimiento que esta película tan "personal y española" ha tenido en Estados Unidos y otras partes del mundo.

"Cuando aparece la madre, cada uno ve a

su madre, cuando aparecen las escenas con el antiguo amante, cada uno recuerda un fracaso sentimental o las razones que le llevaron a romper con alguien, eso me han dicho y es maravilloso cuando ocurre", narró.

RECONOCEN EL FILME

Lo cierto es que la candidata española es, junto con la surcoreana "Parasite", una de las cintas que más interés ha despertado en Hollywood, donde tanto Almodóvar como su protagonista Antonio Banderas -también nominado- son recibidos con grandes aplausos del público y de otros candidatos en los diferentes eventos en los que participan.

"Por pequeño que sea lo que uno escribe, ínfimo o localizado... cuanto más sincero y más honesto sea llega a todos los lugares por igual", aseguró el cineasta sobre una historia repleta de pinceladas autobiográficas y pasajes muy íntimos de su vida.

ADMIRA A PHOENIX

Almodóvar también situó a "Marriage Story", "The Irishman" y "Once Upon a Time in... Hollywood" entre sus favoritas, dirigidas por directores que conoce y "admira muchísimo", así como alabó la interpretación de Joaquín Phoenix en "Joker".

A todos ellos espera ver en los pasillos del Dolby Theatre, sede de la ceremonia, y en la alfombra roja previa.

"Con el tiempo estoy aprendiendo a divertirme más en estas circunstancias que son muy tensas en general, pero a ésta voy más tranquilo que nunca", opinó el manchego.