Pedro Eloy Rodríguez presenta su libro 'Los ocho elementos del Éxito en los Negocios' en San Luis Potosí

En un evento que reunió a lideres empresariales y promotores de la lectura en San Luis Potosí, el autor Pedro Eloy Rodríguez presentó su libro "Los ocho elementos del Éxito en los Negocios" en la Librería Gandhi de Carranza. La obra, que aborda las causas del fracaso en las empresas, emprendimientos y relaciones personales, se presentó como una guí innovadora para transformar la erosión en una oportunidad de crecimiento.

La presentación fue el resultado de una colaboración entre la Asociación ADERIAC, AMEXME y la Librería Gandhi, que fungió como anfitriona del evento. La bienvenida estuvo a cargo de Vanessa Cortés, gerente de la librería, quien destacó la importancia de la lectura para adquirir nuevos conocimientos y fomentar el desarrollo personal y profesional.

El autor compartió con los asistentes los puntos claves de su libro, explicando que el fracaso no es más que un ciclo inevitable de erosión que afecta a todos. El libro propone una ruta para enfrentar este desgaste, invitando a los lectores a salir de su zona de confort y a ver el cambio como su principal aliado; según Pedro Eloy, el éxito no reside en ganar una sola vez, sino en mantenerse en constante evolución.

El autor también reveló que su fuente de inspiración para escribir esta obra fue el aclamado autor Stephen Covey y su libro "Los 7 hábitos de la Gente Altamente Efectiva".

Entre los asistentes y ponentes se encontraban Ivett larrea, presidenta de AMEXME, y Vicente Aguilar, director ejecutivo de ADERIAC, quienes acompañaron a Pedro Eloy en la presentación.