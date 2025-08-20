MUESTRA INTERNACIONAL DE MUJERES EN CINE Y TV

CIUDAD DE MÉXICO.-La Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y la Televisión en México presentó este martes la selección de 38 filmes para su edición número 21, la cual busca reconocer el trabajo de cineastas mexicanas en un país donde solo el 26 % de las producciones son dirigidas por mujeres.

“Se trata de abrir espacios donde antes no existían y el camino sigue (…) porque la brecha sigue siendo evidente”, subrayó la directora general del Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano (Procine), Abril Alzaga.

También, resaltó que la brecha se reduce ligeramente en la producción, pues el 32 % de los 154 largometrajes realizados en México en 2024 fueron producidos por mujeres. En cuanto a la muestra, que se llevará a cabo del 27 al 31 de agosto, la presidenta de la Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión, Cristina Prado, detalló que 24 películas serán mexicanas y 14 extranjeras.

Estas últimas provienen de países del continente europeo -como España o Suiza- y americano teniendo representación de Argentina, Nicaragua o Cuba.

Además, apuntó que este año se recibieron más de 135 trabajos, y recordó que este certamen solo “acepta y recibe en su convocatoria películas en largo-cortometraje ficción o documental que sean realizadas en su totalidad por mujeres”.

Al encuentro asistió la directora mexicana Natalia Bermúdez, quien inaugurará la muestra en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México con su cortometraje ‘Apnea’ (2023), que retrata la historia de una prestigiosa nadadora que mantiene una relación compleja y un tanto abusiva con su entrenadora.