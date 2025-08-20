Mario Govea en los Lunes de Palique

El ciclo cultural Todos los Lunes son de Palique tuvo como invitado a Mario Govea, cantautor y poeta potosino, quien ofreció una velada en la Casa Museo Manuel José Othón en la que combinó música y palabra. La actividad reunió al público en torno a la trayectoria del artista, marcada por su vínculo con la canción popular mexicana y la lírica.

Durante la charla, Govea recordó sus inicios en Tierra Nueva, donde se acercó a la música a través de las rondallas universitarias, para después trasladarse a la Ciudad de México e integrarse a agrupaciones como el Mariachi Vargas de Tecalitlán y el Mariachi América. Sobre esa etapa, señaló que su carrera se desarrolló en paralelo al canto y la composición: “Fue algo simultáneo, pero realmente la composición se me dio un poco después, porque no es fácil que todo aparezca al mismo tiempo”.

El músico compartió anécdotas sobre los espacios en los que ha trabajado, desde los restaurantes de Garibaldi hasta escenarios internacionales. Recordó también su colaboración con intérpretes como Lucía Méndez y María Lourdes, y destacó la reciente inclusión de dos de sus temas en un disco del Mariachi Los Camperos de Jesús “Chuy” Guzmán. “Hace un mes exactamente Los Camperos sacaron un disco con dos temas míos, Así somos los Camperos y Mariachi, tesoro mexicano”, comentó.

En la parte musical, Govea interpretó piezas de compositores potosinos como Francisco Arturo Sáenz, a quien rindió homenaje con una canción dedicada a los hijos, así como su tema Tonantzin Mexicana, inspirado en la Virgen de Guadalupe. Además, hizo referencias a clásicos de la música mexicana como Volver, Volver de Fernando Z. Maldonado y Amor de la Calle, subrayando el valor de la lírica popular.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La velada cerró con un diálogo abierto en el que el público participó con preguntas y comentarios, reconociendo en Mario Govea a un intérprete que ha mantenido la tradición musical mexicana entrelazada con la poesía.