Pedro Reyes expondrá versión de "Tlalli" en Monterrey

MONTERREY, NL, febrero 22 (EL UNIVERSAL).- El Museo de Arte Contemporáneo (Marco) de esta ciudad abrirá al público el próximo 11 de marzo la exposición "Escultura Social", un proyecto del artista mexicano Pedro Reyes, quien entre la selección de obras que se exhibirán, presentará por primer vez la escultura "Citlalli" (Estrella) que viene a ser como la versión de "Tlalli", una pieza que se proyectaba instalar en la Ciudad de México, en el lugar que ocupaba la estatua de Cristóbal Colón.

El escultor declinó comentar sobre la polémica y desenlace o situación actual del tema, derivados del anuncio que realizó la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, en el sentido de que una de sus obras, también conocida como la Mujer Olmeca, se instalaría en la glorieta que ocupaba la estatua de Colón.

Dado que entre sus creaciones, en las denominadas esculturas sociales, busca la participación de la sociedad, como es el caso de "Palas por pistolas", que llevó a la población de Culiacán a donar mil 500 armas de fuego para ser fundidas y con el acero resultante fabricar palas, que se usaron para plantar mil 500 árboles, se le preguntó a Pedro Reyes, si en caso de "Tlalli", no fue justamente lo contrario, es decir que la participación social, por la polarización de posturas a favor y en contra, obstaculizó la concreción del proyecto.

"Bueno, parte de lo que vamos a presentar en el museo Marco, es una escultura que es como la versión de 'Tlalli', se llama 'Citlalli' (Estrella), la acabo de terminar en San Antonio, Texas, es también una escultura de seis metros de alto, realizada en piedra y es parte de una sección de una sala (en Marco) que es sobre el tema de los monumentos", explicó.

Agregó que a él interesa mucho el tema de los monumentos porque además de escultura social hace la escultura física. "Me interesa mucho la tradición de la escultura clásica, porque somos un país que tiene una enorme tradición de más de 12 mil años de escultura", dijo Reyes.

Comentó que esta será la primera vez que va a presentar a "Citlalli", "una pieza interesante que tiene que ver con la decolonización, porque cuando me invita la Ciudad de San Antonio, para hacer un monumento por el tricentenario de su fundación, me puse a pensar un poco en la historia de México y cómo es nuestra relación con Texas".

Obviamente, señaló el artista, cuando se funda San Antonio, ni siquiera existía Estados Unidos y ni siquiera existía Texas, en ese momento era la Nueva España.

"Yo no sabía muy bien cómo relacionarme con esa historia, y esa figura parece como si fuera una especie de punta de flecha, una conchita o una estrellita, es una forma un poco abstracta que representa a la ciudad, pero la mujer que es mucho más grande, representa los once mil años que ha estado ocupado el territorio de Texas, porque antes de que llegaran los conquistadores de la Nueva España, esa ciudad estaba habitada por los comanches y antes por otro grupo que se llamaba Los Pecos", precisó.

La escultura ya se instaló está en el River Walk de San Antonio, y su develación va a ocurrir en abril, "y es para mí un monumento hecho en piedra que tiene que ver con un tema que era parecido al de Tlalli, porque también tiene que ver con la historia de la decolonización, y que me da gusto incluirlo en la muestra (de Marco) porque además San Antonio es una ciudad que los de Monterrey conocen bien, porque les queda cerca y será como como una escultura que se podrá ver en la talla original".

Hasta ahí aceptó abordar el tema de "Tlalli", pues asentó, "prefiero ahorita concentrarnos en las obras que van a estar en la exposición, porque es la cuestión que nos ocupa ahorita y es lo más cercano que les puedo platicar respecto a ese tema".

Taiyana Pimentel, directora de Marco, señaló que la exposición "Escultura Social" de Pedro Reyes, es un proyecto que para el museo significa incorporarse a las exposiciones del arte contemporáneo en una temática de la cual había estado ausente por muchos años.

Este proyecto, dijo, ha sido resultado de dos años de colaboración, desafortunadamente no pudo acompañarlos en la rueda de prensa, Julieta González curadora del proyecto que estaba viajando en estos momentos de Brasil a México, para incorporarse en el montaje.