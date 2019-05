Pega austeridad de la 4T a María Novaro y la regresan de Cannes

Hasta el sexenio pasado, señalan fuentes cercanas al Instituto Mexicana de Cinematografía (Imcine), bastaba pedir autorización a la Secretaría de Cultura para que sus directivos viajaran al extranjero. La política cambió y ahora es sólo el Presidente de la República es el único que puede dar anuencia a los viajes que realice cualquier funcionario.

Por ello, se señala, María Novaro, directora del Imcine, fue regresada de Cannes poco antes de reuniones que ya tenía pactadas en el certamen francés de cine. A Cannes 2019 viajó, además de Novaro, Fernanda Río, directora de Promoción Cultural del Instituto.

Normalmente, de acuerdo con fuentes del Instituto, al certamen internacional también asistían un agente de ventas y el Director de Producción, para entablar diálogos con compradores y directivos de festivales. "A veces alguno llegaba uno o dos días antes de arrancar el festival, para ver todo eso", explican.

Destacan que en ventas al cine mexicano no le iba bien, pero se aprovechaba para conseguir acuerdos con instancias festivaleras.

Uno de los desayunos o comidas organizadas por Imcine, subrayan, era pagada por la embajada mexicana en Francia. "Se cambió algunas veces al titular de ventas porque no había resultados, eso hay que decirlo, pero también era importante que se dialogaran otras cosas en el extranjero", revelan las fuentes.

De acuerdo con una investigación de EL UNIVERSAL, si un mexicano quisiera asistir a Cannes debe desembolsar 60 mil pesos aproximadamente tan sólo en avión y habitación compartida, sin contar alimentación y transporte interno.

Entre la agenda de Novaro se encontraban una serie de entrevistas a la prensa y de asistencia a las presentaciones de las películas mexicanas programadas por el festival. Fue así como acudió a la proyección de la restauración de "Los Olvidados", de Luis Buñuel presentada en la sección Cannes Classics.

Estaba planeado que después estuviera presente en el tradicional cóctel de los mexicanos que van a Cannes realizado en la terraza de la playa Le Goeland y en donde todos los miembros de la industria nacional se reúnen para hablar acerca de los proyectos y realizar conexiones y acuerdos de trabajo. Fue cuando la asistencia de Novaro se canceló.

Hasta este momento, voceros del Imcine han dicho que no habrá declaraciones al respecto. EL UNIVERSAL ha solicitado también respuesta por parte de la Secretaría de Cultura, sin éxito.