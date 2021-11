Piezas prehispánicas de México que serán subastadas son falsas: INAH

Este miércoles, la empresa Christie's realizará la subasta "Pre-Columbian Art & Taino Masterworks from the Fiore Arts Collection", conformada por 139 lotes, de los cuales, 87 cuentan con rasgos atribuidos a culturas que habitaron el actual territorio mexicano.

Sin embargo, tras un dictamen elaborado por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se determinó que 15 son falsas pues habrían sido elaboradas en época reciente, en tanto que 72 fueron atribuidas a las culturas maya, azteca, chontal, mixteca, olmeca y huasteca.

En la versión pública del dictamen realizado por el INAH se indicó que fue el subdirector de Asuntos Penales de la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos del Instituto quien solicitó a la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos "la realización de un dictamen en materia de arqueología a partir de la revisión de las imágenes de las piezas presumiblemente prehispánicas".

Tras esa solicitud, fueron licenciados en arqueología quienes analizaron los 87 lotes "a través de imágenes" disponibles en la página oficial de Christie´s. Para el estudio se tomó en cuenta la forma, estilo, materia prima, proporciones, acabado de superficie y estado de conservación de los objetos.

"Se aplicó el método analógico-comparativo, consistente en observar la similitud de los atributos de las piezas con los objetos de origen prehispánico mesoamericano, localizados en el actual territorio mexicanos", se lee en el dictamen, para el que también se tomaron en cuenta seis textos: Mezcala Stone Sculpture, The Human Figure, The Museum of Primitive Art: Studies, de Carlo Gay; Piezas antropomorfas estilo Mezcala, de Carlos González y Bertina Olmedo Vera; La cerámica arqueológica de Mesoamérica, de Eduardo Noguera; Análisis de huellas de manufactura de objetos de estilo Mezcala en Guerrero, de Edgar Pineda Santa Cruz; así como La cultura arqueológica Mezcala y Las figurillas preclásicas, de Rosa María Reyna Robles.

Una vez analizados los 87 lotes, los especialistas del INAH concluyeron que 72 lotes "son bienes prehispánicos que forman parte del patrimonio cultural de la Nación " y en la subasta están catalogados con los números 41, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 112, 113, 114, 115 (lote de dos piezas), 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 (lote de dos piezas), 123 (lote de dos piezas), 124 (lote de dos piezas), 125, 126, 127, 128, 131, 132 y 137.

"Las restantes 15 piezas, ilustradas en los lotes 58, 63, 86, 92, 97, 108, 109, 110 (lote de dos piezas), 129, 134, 135 (lote de dos piezas), 136 y 139, son bienes de reciente manufactura que no forman parte del patrimonio cultural de nuestro país y, por tanto, no son susceptibles de asignación de avalúo en el presente estudio. No omitimos señalar que, para corroborar o rectificar los enunciados del dictamen, deberá considerarse la inspección física de las piezas", indicaron los arqueólogos.

El dictamen fue elaborado con fecha del 22 de octubre de 2021, cinco días más tarde, Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, envió una primera carta a Christie's, en la que externó su rechazo hacia la subasta, pues "incluye 72 piezas arqueológicas pertenecientes al patrimonio de México. Destaco a su atención asimismo que se iniciarán los procedimientos judiciales correspondientes ante las autoridades francesas sobre las piezas en cuestión, a través de los canales diplomáticos y legales indicados, a fin de proteger el patrimonio de nuestro país".

En esa misiva, la funcionaria no hizo mención alguna al análisis elaborado por el INAH ni detalló en qué consistían sus acciones legales.

Ahora, en una nueva carta, la funcionaria hizo un segundo llamado para "suspender la subasta programada para el 10 de noviembre y a los posibles compradores a hacer consciencia de que el patrimonio de México no es un artículo de lujo para decorar una casa".

En la segunda carta con fecha del 8 de noviembre de 2021, la funcionaria sí mencionó que el INAH "realizó el dictamen en materia de arqueología" e indicó que el reclamo por las piezas "se fundamenta en las disposiciones de la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales de 1970 de la Unesco".

Agregó que "en ese sentido, apelo a su razón ética y reitero nuevamente el llamado a suspender la subasta prevista, así como a colaborar con las autoridades mexicanas para el esclarecimiento de la salida de estas piezas".