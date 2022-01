Poniatowska, Bartra, Krauze, celebrarán sus 90, 80 y 75 años

En 2022 será un año para celebrar la vida y la obra de grandes figuras de la literatura y la academia en México, como los 90 años del nacimiento de Elena Poniatowska; los 80 años del historiador Jean Meyer, del antropólogo Roger Bartra y del escritor Hugo Hiriart; los 85 del historiador Enrique Florescano y los 75 años del historiador Enrique Krauze.

El 19 de mayo la escritora, cronista, narradora y periodista Elena Poniatowska festejará su cumpleaños. La autora de "La noche de Tlatelolco" nació en París, pero radica en México desde 1942. Su obra ha sido traducida al alemán, coreano, checo, chino, danés, francés, gallego, griego, holandés, inglés, italiano, islandés, japonés, noruego, polaco, portugués, ruso y sueco.

En 1955 publicó su primera novela, Lilus Kikus y en 1971 obtuvo el premio literario Xavier Villaurrutia por La noche de Tlatelolco, aunque lo rechazó. Compagina su labor periodística con la literaria y en los noventa publica Todo México (1990), Tinísima (1991) -sobre la vida de la fotógrafa italiana Tina Modotti-, Paseo de la Reforma (1997), Todo empezó en domingo (1998), Cartas de Álvaro Mutis a Elena Poniatowska (1998), Las soldaderas (1999), Juan Soriano, Niño de mil años (1999).

La escritora mexicana posee un premio literario que lleva su nombre, instaurado en 2007 por el Gobierno de la capital mexicana y es "honoris causa" por universidades de todo el mundo. En el año 2013 obtiene el premio Cervantes.

Roger Bartra

El 7 de noviembre el antropólogo y académico Roger Bartra cumple 80 años de edad. En la Universidad Nacional Autónoma de México se tituló como maestro en Ciencias Antropológicas y obtuvo el doctorado en sociología en La Sorbona, de la Universidad de París. En su trabajo como investigador se ha internado en temas diversos, como la situación agraria de México, la identidad nacional, la modernidad y la mitología europea. Es miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Estudió antropología, aunque su primera prioridad fue estudiar una rama de esta disciplina: la arqueología.

Fue nombrado como Investigador Emérito del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM en 2004. En 2013 fue seleccionado ganador del Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, máximo galardón que otorga el gobierno mexicano, hoy conocido como Premio Nacional de Arte y Literatura.

La UNAM le otorgó el título de Doctor Honoris Causa en 2015. El 2016 recibió el Premio Internacional Eulalio Ferrer en reconocimiento a su trayectoria de vida como humanista, líder e integrador.

Felipe Garrido

Felipe Garrido, narrador, cronista, ensayista y editor, festejará el 10 de septiembre el 80 aniversario de su natalicio. Su labor literaria ha priorizado el fomento de la lectura como una forma de progreso del país.

Es considerado como un maestro de la narrativa breve --la cual exige concisión, palabra justa, humor, referentes literarios y guiños--, imprescindible en la literatura mexicana. También se ha dicho que es heredero de la tradición de Juan José Arreola y Julio Torri. Ha creado y participado en programas para la formación de lectores que fueron icónicos y que deberían seguir vivos en las aulas. Ha sido un creador, promotor y formador de lectores.

En 2015 obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el campo de Lingüística y Literatura. Es miembro, desde 2003, de la Academia Mexicana de la Lengua. Ha sido director de Literatura en el INBAL, de Literatura y de Difusión Cultural en la UNAM y de las editoriales El Ermitaño, Solar Servicios Editoriales y Xalli, de la Universidad de Guadalajara. Ha escrito 18 volúmenes de narrativa y 17 títulos infantiles y juveniles. Además de traducir obras de Paul Globe, Hans Christian Andersen, R. Gordon Wasson, entre otros autores.

Hugo Hiriart

El 28 de abril el escritor Hugo Hiriart cumplirá 80 años de edad. Nació en la Ciudad de México el 28 de abril de 1942. Es narrador, dramaturgo y ensayista. Estudió Filosofía en la FFyL de la UNAM. Miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua desde 2014. Ha sido director y productor del Teatro Santa Catarina y director del Instituto de México en Nueva York. Se han puesto en escena sus obras La ginecomaquia, Minotastas y su familia, Hécuba, la perra, Simulacros, El tablero de las pasiones de juguete, Las tandas del tinglado, Camille o la historia de la escultura de Rodin a nuestros días, Intimidad, Las palabras de la tribu y La representación o los peligros del juego, Clotario Demoniax, La Caja, El Extraño Caso del Ostión Chino.

Fue distinguido con el Premio Nacional de Ciencias, Letras y Artes 2009 en el área de Lingüística y Literatura. Ha ganado reconocimientos como el Premio Mazatlán de Literatura 2011 por El arte de perdurar y Premio Letras de Sinaloa 2015 y la Medalla Bellas Artes en 2017.

Enrique Florescano

El 8 de julio el historiador Enrique Florescano cumplirá 85 años. Es historiador y ensayista. Ha realizado investigaciones sobre los mitos prehispánicos, por su valor narrativo y como elementos fundacionales en términos sociopolíticos y de la cultura. Dentro de esta línea de investigación se halla su análisis de los símbolos nacionales en su obra La bandera mexicana, estudio en que al rastrear el origen del escudo nacional se remonta hasta las representaciones precolombinas del altépetl (cerro relleno de agua), sitio del origen de la humanidad y que los mexicas ubicaron como la piedra de la que surge el nopal donde se monta el águila, constituyendo así el icono idóneo para identificar a la nación mexicana desde su etapa independiente.

Es Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía (1996). Se ha desempeñado como asesor de colecciones, consejero de editoriales como el Fondo de Cultura Económica, y miembro de academias y comités de disciplinas históricas. Ha participado en la organización de diversos congresos nacionales e internacionales, y ha sido conferencista y profesor invitado en universidades de México, Estados Unidos e Inglaterra, entre otros países.

Enrique Krauze

El 16 de septiembre Enrique Krauze cumplirá 75 años de edad. Es historiador, ensayista, editor e intelectual mexicano. Ha escrito más de veinte libros, entre los que destacan Siglo de caudillos, Biografía del poder, La presidencia imperial, La presencia del pasado, Redentores y El pueblo soy yo. Ha producido más de 500 programas y documentales sobre la historia de México. Se ha distinguido por sus obras biográficas, históricas y sus ensayos políticos y literarios, que han alcanzado un público amplio.

En 1991 fundó la editorial y productora de televisión Clío, de la que es director, y desde 1999, tras el fallecimiento de Octavio Paz, dirige la revista cultural heredera de Vuelta, Letras Libres, con ediciones en México, España y en línea. Desde 1985 ha sido editorialista en The New Republic, The New York Review of Books, The New York Times, El País y Reforma.

En 1990 fue elegido miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia y desde 2005 es miembro de El Colegio Nacional. Entre otras tareas, ha sido miembro de la Junta Directiva del Instituto Cervantes.