Premio de Traducción Literaria

Ya esta disponible la convocatoria Premio Bellas Artes de Traducción Literaria Margarita Michelena 2026, y estará abierta hasta el 8 de mayo a las 13:00 horas.

La misma está dirigida a traducciones al español de libros publicados en México durante 2025. Se aceptan obras de poesía, cuento, novela, crónica, ensayo, dramaturgia y minificción, siempre que no sean antologías ni textos académicos.

Los textos pueden provenir de cualquier lengua extranjera o de lenguas nacionales incluidas en el catálogo oficial.

El proceso de inscripción se realiza en línea a través de la plataforma de los Premios Bellas Artes de Literatura. Un jurado integrado por especialistas en traducción y estudios literarios evaluará los trabajos y dará a conocer su fallo en julio de este 2026, el cual será definitivo.

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El premio contempla dos estímulos económicos de 150 mil pesos, uno para traducción de poesía y otro para alguna de las demás categorías, además de un diploma.

La convocatoria busca dar visibilidad al trabajo de traducción como parte de la creación literaria y reconocer su papel en la circulación de obras entre distintas lenguas.

Este galardón se creó en 2018 en honor a la a ensayista y traductora Margarita Michelena, con el objetivo de destacar la traducción como una práctica clave dentro del ámbito editorial.

Las bases completas pueden consultarse en la plataforma digital de los Premios Bellas Artes de Literatura, así como en los sitios oficiales del Instituto Nacional de Bellas Artes, la Coordinación Nacional de Literatura, la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo y Secretaría de Cultura del Gobierno de México, donde también se encuentra el acceso al registro