Presentan La noche de las reinas

Vicente Alfonso presentó su novela La noche de las reinas, en la Feria Nacional del Libro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la obra que toma como punto de partida el certamen de Miss Universo 1978 para construir una historia donde el espectáculo sirve como telón de fondo de tensiones políticas, violencia e injusticias.

Lejos de la narrativa celebratoria, el autor propone una lectura crítica de un episodio que, en su momento, fue presentado como una fiesta internacional sin fisuras.

La novela se desarrolla en un solo día, el 24 de julio de 1978, una decisión que, según explicó, implicó un reto estructural.

Alfonso subrayó que su proceso creativo se apoya más en la investigación que en la invención: su formación como periodista lo ha llevado a construir relatos donde los hechos documentados sostienen la ficción, diluyendo las fronteras entre ambos registros.

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El origen del libro está unido al archivo de Federico Campbell, del que Alfonso es albacea literario. Ahí encontró materiales periodísticos de la época, incluidos textos escritos en 1978 para la revista Proceso, que contrastan con la versión oficial del certamen.