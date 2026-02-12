Presentan Soledades que muerden

La presentación editorial de Soledades que muerden, libro de cuentos de Cecilio Monzón, será este jueves 12 de febrero a las 19:30 horas en la Casa Museo Manuel José Othón,un encuentro directo con una obra centrada en relatos urbanos y experiencias de barrio.

La publicación reúne historias breves que comparten el tema de la soledad como eje narrativo, visible en personajes que transitan la ciudad desde la precariedad, la rutina y la resistencia cotidiana. Los relatos se sitúan en espacios reconocibles y construyen escenas donde la vida diaria marca el ritmo de cada historia.

Editado por El diván negro, dentro de la colección Littera, el libro consta de 98 páginas y presenta una escritura que observa de cerca los vínculos, las ausencias y las tensiones sociales que atraviesan a sus protagonistas. La ciudad funciona como marco constante y como detonante de los conflictos narrados.

Cecilio Monzón propone personajes que enfrentan un entorno exigente, donde la supervivencia se vuelve una tarea diaria. Las historias evitan idealizaciones y apuestan por una mirada directa sobre la experiencia urbana, con situaciones que remiten a la vida común y a sus contradicciones.

La presentación tendrá lugar en la Casa Museo Manuel José Othón, ubicada en la calle Manuel José Othón 225, en el Centro Histórico. El encuentro permitirá conocer de primera mano esta propuesta narrativa y dialogar en torno a un libro que pone el foco en la ciudad y sus soledades compartidas.