logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Entre la inspiración, las barreras y la impunidad: ser mujer en la ciencia mexicana

Fotogalería

Entre la inspiración, las barreras y la impunidad: ser mujer en la ciencia mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Presentan Soledades que muerden

Por Estrella Govea

Febrero 12, 2026 03:00 a.m.
A
Presentan Soledades que muerden

La presentación editorial de Soledades que muerden, libro de cuentos de Cecilio Monzón, será este jueves 12 de febrero a las 19:30 horas en la Casa Museo Manuel José Othón,un encuentro directo con una obra centrada en relatos urbanos y experiencias de barrio.

La publicación reúne historias breves que comparten el tema de la soledad como eje narrativo, visible en personajes que transitan la ciudad desde la precariedad, la rutina y la resistencia cotidiana. Los relatos se sitúan en espacios reconocibles y construyen escenas donde la vida diaria marca el ritmo de cada historia.

Editado por El diván negro, dentro de la colección Littera, el libro consta de 98 páginas y presenta una escritura que observa de cerca los vínculos, las ausencias y las tensiones sociales que atraviesan a sus protagonistas. La ciudad funciona como marco constante y como detonante de los conflictos narrados.

Cecilio Monzón propone personajes que enfrentan un entorno exigente, donde la supervivencia se vuelve una tarea diaria. Las historias evitan idealizaciones y apuestan por una mirada directa sobre la experiencia urbana, con situaciones que remiten a la vida común y a sus contradicciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La presentación tendrá lugar en la Casa Museo Manuel José Othón, ubicada en la calle Manuel José Othón 225, en el Centro Histórico. El encuentro permitirá conocer de primera mano esta propuesta narrativa y dialogar en torno a un libro que pone el foco en la ciudad y sus soledades compartidas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Palazzo Barberini presenta muestra sobre Bernini y el papa Urbano VIII
Palazzo Barberini presenta muestra sobre Bernini y el papa Urbano VIII

Palazzo Barberini presenta muestra sobre Bernini y el papa Urbano VIII

SLP

AP

El papa Urbano VIII impulsó a Bernini como figura clave del barroco y encargó obras emblemáticas en la Basílica de San Pedro.

Caudillos culturales en la Revolución Mexicana cumple 50 años
Caudillos culturales en la Revolución Mexicana cumple 50 años

"Caudillos culturales en la Revolución Mexicana" cumple 50 años

SLP

El Universal

La obra, que forma parte de las obras completas de Krauze, reflexiona sobre el papel de los intelectuales en la historia mexicana.

CONCIERTO AMOR, AMOR, POR LA OSSLP
CONCIERTO AMOR, AMOR, POR LA OSSLP

CONCIERTO AMOR, AMOR, POR LA OSSLP

SLP

Estrella Govea

El repertorio incluye temas como Shallow de Lady Gaga, Don´t Start Now, de Dua Lipa y Mamma Mia, de ABBA

Marissa Martínez presenta la exposición Mis felinos
Marissa Martínez presenta la exposición Mis felinos

Marissa Martínez presenta la exposición Mis felinos

SLP

Estrella Govea