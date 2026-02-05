logo pulso
Momentos del medio tiempo del Super Bowl que se convirtieron en polémicas

Momentos del medio tiempo del Super Bowl que se convirtieron en polémicas

Cultura

Presentarán Diario de Bebito

Por Estrella Govea

Febrero 05, 2026 03:00 a.m.
Presentarán Diario de Bebito

Diario de Bebito, es el libro escrito por Ingrid Kühn, que se presentará el próximo viernes 6 a las 17:30 horas en la Biblioteca del Centro de las Artes de San Luis Potosí, Judith Navarro y Blanca Margarita Hernández Galván, estarán a cargo de los comentarios. 

La obra aborda el embarazo desde una perspectiva narrativa poco habitual: la voz del bebé que crece en el vientre materno. A partir de esta elección, el libro propone una lectura que combina observación médica y experiencia personal, y construye un relato que acompaña distintas etapas del desarrollo prenatal.

El texto se estructura como un diario que articula emoción y explicación, donde la autora integra conocimientos clínicos con una escritura accesible. Esta forma permite que el libro funcione como acompañamiento para personas gestantes, al tiempo que ofrece información que contribuye a comprender los cambios físicos y emocionales del proceso.

Ingrid Kühn es médica especialista, nacida en Ecuador, con estudios de Medicina en su país de origen y formación en Pediatría en la Ciudad de México. Su trayectoria profesional y su experiencia como madre influyen de manera directa en la construcción del libro, que se apoya tanto en la práctica médica como en la vivencia cotidiana.

