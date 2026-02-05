Presentarán Diario de Bebito

Diario de Bebito, es el libro escrito por Ingrid Kühn, que se presentará el próximo viernes 6 a las 17:30 horas en la Biblioteca del Centro de las Artes de San Luis Potosí, Judith Navarro y Blanca Margarita Hernández Galván, estarán a cargo de los comentarios.

La obra aborda el embarazo desde una perspectiva narrativa poco habitual: la voz del bebé que crece en el vientre materno. A partir de esta elección, el libro propone una lectura que combina observación médica y experiencia personal, y construye un relato que acompaña distintas etapas del desarrollo prenatal.

El texto se estructura como un diario que articula emoción y explicación, donde la autora integra conocimientos clínicos con una escritura accesible. Esta forma permite que el libro funcione como acompañamiento para personas gestantes, al tiempo que ofrece información que contribuye a comprender los cambios físicos y emocionales del proceso.

Ingrid Kühn es médica especialista, nacida en Ecuador, con estudios de Medicina en su país de origen y formación en Pediatría en la Ciudad de México. Su trayectoria profesional y su experiencia como madre influyen de manera directa en la construcción del libro, que se apoya tanto en la práctica médica como en la vivencia cotidiana.

