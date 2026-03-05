El "Primer Foro de Mujeres en la Literatura" se realizará los días 5 y 6 de marzo en la Teleaula del Centro de las Artes de San Luis Potosi (CEART).

El encuentro reunirá a escritoras de distintas regiones de San Luis Potosí y de otros estados del país para dialogar sobre escritura, publicación y condiciones del campo literario.

La jornada de este jueves 5 iniciará a las 17:00 horas con la Mesa 1, "Escritura y territorio: cómo el lugar y el contexto influyen en lo que escribimos". Participarán Gabriela Villa Galindo (CDMX), Elva Téllez Rivera (Tamazunchale), Daniela Puc Ramírez (Ciudad del Carmen), Iliana Cervantes Llamas (Barcelona) y Alba Celeste Iris (SLP), quienes abordarán la relación entre identidad, geografía y creación literaria.

Más tarde, a las 18:00 horas, se desarrollará la Mesa 2, "Desigualdades y violencias en la publicación: quiénes escriben y publican, quiénes no y por qué". Intervendrán Irma Ruth del Ángel, Larissy Guzmán Rico y María Onofre Serment, de San Luis Potosí, junto con Noemí Luna García, del Estado de México. El diálogo se centrará en las brechas estructurales dentro del ámbito editorial y cultural.

Mañana viernes 6 las actividades comenzarán a las 16:30 horas con la Mesa 3, "Cuerpo, memoria y voz: la experiencia personal como fuente de escritura", integrada por Lucero Brizuela Montes de Oca, Martha Fragoso Morales, Chinantu Yunuen Avilés Desales y Ximena Yáñez Chávez. A las 17:30 horas tendrá lugar "Escribir para resistir: escritura, cuidados y accesibilidad", con Esbeidi Lara, Brenda Dennis González Salas, Andrea Camarelli Papatryphonos e Indira Ríos Martínez.

La programación concluirá a las 18:30 horas con la mesa "Redes y colectividad: derechos, colaboración y descentralización literaria", en la que participarán Yolanda del Carmen Arvizu Ortiz, Marissa Alaffita Castillo, Elisa Moravis y Yuritzy Bautista Maldonado.

El foro plantea un espacio de intercambio en torno a los retos, resistencias y territorios de la publicación desde la experiencia de mujeres escritoras.

El foro tiene entrada libre y es organizada por el CEART en colaboración con la Editorial Letra Púrpura.