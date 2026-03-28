Ya inició el programa cultural de Semana Santa y Pascua 2026 en San Luis Potosí y finaliza el próximo11 de abril, con actividades distribuidas en la capital y distintos municipios del estado.

El arranque de estas celebraciones coincidió con el Viernes de Dolores, en la instalación de altares, estas composiciones, dedicadas a la Virgen de los Dolores, integran elementos simbólicos como veladoras, papel picado en tonos morados y blancos, aguas de sabores, frutas y la representación del corazón atravesado por siete espadas, en alusión al sufrimiento de María.

La práctica forma parte de una tradición que combina devoción y expresión cultural.

El lunes 30 de marzo a las 17:30 horas se llevará a cabo un concierto de música sacra con el Réquiem de Mozart en el Templo de San Francisco en Villa de Pozos, con la participación de distintos coros.

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El jueves 2 de abril a las 17:30 horas se proyectará el documental La Fiesta de los Cristos en ese mismo recinto.

El Viernes Santo, 3 de abril, concentrará algunos de los eventos más representativos. A las 15:00 horas se realizará la representación de la Pasión de Cristo en el barrio de San Juan de Guadalupe, que este año cumple 65 años. Más tarde, a las 18:00 horas, tendrá lugar la Procesión de los Cristos en Villa de Pozos, y a las 20:00 horas se llevará a cabo la Procesión del Silencio en el Centro Histórico de la capital.

Para el sábado 4 de abril están programadas las tradicionales quemas de Judas: a las 17:00 horas en la Plaza Principal de Villa de Pozos y a partir de las 18:00 horas en la Plaza del Carmen en San Luis Potosí. Ese mismo día se realizará una exposición de figuras elaboradas en talleres de cartonería.

El programa también contempla presentaciones de danza, como la participación del grupo Núcleo Danza el 1 de abril en el Museo Nacional de la Máscara, así como un encuentro de danzas tradicionales con más de 150 bailarines el 4 de abril en la explanada del Teatro de la Paz.

En el ámbito museístico, se presentarán exposiciones de arte sacro, indumentaria religiosa y fotografía, además de una muestra de rituales y festividades de Semana Santa el 11 de abril en el Museo Nacional de la Máscara, donde se reunirán representaciones de distintas regiones del estado.