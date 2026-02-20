PURO CUENTO

Conforme han pasado los años crece la idea de que mi lugar no es aquí, digo aquí para referirme a mi lugar de nacimiento. Siento la urgencia de conocer otros lugares, otras personas y quizá de esa forma encontrar la estabilidad. Pero lo cierto es que ni yo termino de conocerme; ya no sé qué me gusta, qué busco y qué quiero hacer ser. Tal vez no es el lugar de quien huyo, tal vez es de mí.

También, como si no fuera suficiente, se clava el pensamiento constante de haber elegido mal una profesión. Aquí de nada sirven las medallas de excelencia académica, no las aceptan en las casas de cambio ni con ellas puedo pagar la renta. ¿Será que debo renunciar a la idea de ejercer? Pienso que es mi ego el que no me permite hacer otras cosas. Cómo voy a dedicarme a las ventas si leo un libro por semana, cómo voy a hacer publicidad si sé explicar a la perfección las diferencias entre realismo mágico, fantástico y real maravilloso.

Cómo voy a ser otro, si siempre he sido este, si todos me lo recuerdan. Pero hay veces en que solo se recuerda lo que ya no es.

Me contradigo, sin embargo, mientras sigo escribiendo. Ya habrá otros espacios que habitar, ya habrá otras historias que contar, como esta que empiezo mientras postergo el terminar de preparar mi maleta

