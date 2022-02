Quién es Nicholas Sparks, el escritor que ha enamorado al mundo

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 14 (EL UNIVERSAL).- Amores con finales agridulces, a partir de exploraciones a temas como el Alzheimer, los conflictos bélicos, la soledad, la esperanza, la posibilidad de un segundo amor, pero siempre con historias sobre el primer amor, el amor eterno y los amores que superan todas las adversidades son la materia prima de las 22 novelas que ha escrito Nicholas Sparks, de las cuales once han sido llevadas al cine y la número 12 han sido comprados sus derechos hace unos meses.

Pero quién es Nicholas Sparks, el escritor, guionista y productor de cine que ha conseguido construir una carrera con varios títulos que se han colocado en los primeros sitios de súper ventas, no solo en Estados Unidos, donde nació el 31 de diciembre de 1965, sino en todo el mundo, donde ha vendido millones de ejemplares y han sido llevadas al cine con gran éxito en los últimos años convirtiéndolo en el escritor de historias románticas y de drama.

Sparks, quien ha estado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, e incluso participó a distancia el año pasado en la edición 35 de la FIL, es por excelencia el narrador de las historias de amor apasionado, como lo confirman historias como "Un paseo para recordar (A walk to remember)"; "El cuaderno de Noah (The notebook)"; "Lo mejor de mí (The best of me)"; y "Mensaje en la botella (Message in a Bottle)", por mencionar solo algunas de las historias que han vendido millones de ejemplares y han sido vistas por millones de cinéfilos.

Según datos de su página oficial, Sparks ha vendido más de 105 millones de copias en todo el mundo, en más de 50 idiomas, incluidas más de 75 millones de copias solo en los Estados Unidos.

Nicholas Sparks es un autor "best seller" internacional. En una encuesta de lectores de novelas con altas ventas, fue seleccionado como el autor favorito. La revista "People" lo definió como el "autor más sexy", y aunque muchos de sus libros han sido reconocidos por los lectores, Nicholas Sparks no ha recibido ningún premio como escritor, sólo ha cosechado millones de lectores.

Es un escritor estadounidense que estudió en la Universidad de Notre Dame con una beca completa, licenciándose con honores en Finanzas Corporativas, pronto dejó los negocios para dedicarse de tiempo completo a la escritura pues desde muy joven escribió sus primeras historias. Alcanzó la fama internacional con "The Notebook", publicada en 1996, que fue llevada al cine con el título "Diario de una pasión", en la que cuenta la historia de Allie, quien tiene Alzheimer, y ya ni siquiera recuerda a Noah, su esposo, pero él va todos los días a leerle cómo fue su historia de amor.

A partir de ahí le siguieron novelas como "Message in a Bottle (1998), que relata la historia de cómo Theresa conoce a un hombre que ha perdido a su esposa recientemente y le escribe cartas que lanza al mar. Pero también está "Un paseo para recordar", una novela romántica para adolescentes que aunque cae en el estereotipo del chico malo que se enamora de la chica buena y de cómo ella trata a toda costa de cambiarlo, es una bonita historia sobre el primer amor.

Y si se trata de amores más maduros y eternos, Sparks ofrece "Lo mejor de mí", donde está la historia de una pareja de amantes que vive en el mismo pueblo y son tantas las adversidades que no pueden nunca estar juntos. Pero hay para todos los gustos, sino échele una mirada a otras de sus historias románticas que han saltado del papel a la pantalla grande como "Cuando te encuentre" que narra la historia de un joven soldado americano que al regresar de la guerra busca a la chica de una foto que encontró tras una batalla.

O "Un amor para recordar", "Querido John", "Un lugar secreto", "El viaje más largo", "Noches de tormenta", "La última canción" o "En nombre del amor" que es la clásica historia del hombre que ha vivido todo, menos el enamoramiento. Claro que también puede esperar a ver la adaptación que harán de "The Return", protagonizada por un veterano herido que vive una historia de amor moderna y esperanzadora. La novela pasó 22 semanas en las listas de los libros más vendidos.



Nicholas Sparks vive en Carolina del Norte. Además de escribir historias románticas contribuye con varias organizaciones benéficas locales y nacionales, y es uno de los principales contribuyentes del Programa de escritura creativa (MFA) de la Universidad de Notre Dame, donde ofrece estímulos, pasantías y una beca anualmente.

En 2011 creó la Fundación Nicholas Sparks, una organización sin fines de lucro comprometida con mejorar la comprensión cultural e internacional a través de experiencias educativas globales para estudiantes de todas las edades, incluso, se sabe que quienes donan 100 dólares o más a la Fundación reciben un libro de cortesía a elegir firmado por el creador de historias románticas que llegan al corazón y hasta te harán brotar la lágrima en este día de San Valentín.