Recitales decembrinos de música en el IPBA

Los Recitales Decembrinos 2025 del Área de Música del Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA) continúan estos días con presentaciones que reúnen el trabajo final de las y los estudiantes de canto y guitarra.
La programación busca mostrar el avance técnico y expresivo de quienes integran los talleres e inicia hoy viernes 12 de diciembre a las 18:00 horas con el recital del alumnado de canto dirigido por la docente Irene Martínez, en la Sala de Conferencias del IPBA.
La presentación reúne repertorios preparados durante el semestre y permite observar el desarrollo vocal de las y los participantes.
Mañana sábado 13 de diciembre las actividades continúan desde las 10:00 horas con el recital del taller de guitarra impartido por Noé Lárraga Vallejo, donde se presentarán piezas que introducen al estudiantado a la interpretación y comprensión del instrumento. A las 12:00 horas se realizará la segunda muestra de guitarra, a cargo de Santiago Buell, cuyo curso se centra en acercar al público al universo de la guitarra popular y a los elementos básicos para tocar y crear arreglos.
Más tarde, a las 13:30 horas, se presentará el grupo de guitarra guiado por Juan José López, también en la Sala de Conferencias. Esta última sesión reúne resultados de un proceso formativo que abarca técnica, lectura y práctica musical en conjunto.
Con estas presentaciones, el Área de Música del IPBA cierra su ciclo decembrino mostrando el trabajo realizado durante el semestre y la variedad de enfoques que se imparten en sus talleres, desde el canto hasta distintas líneas de la guitarra.
