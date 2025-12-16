Los recitales navideños del grupo Inspiratio se presentarán los días 16 y 17 de diciembre a las 18:00 horas en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en Tlaxcalilla, propone dos tardes musicales dedicadas al repertorio decembrino.

El programa contempla interpretaciones de música navideña a cargo de alumnos que participan como solistas en violín, violonchelo, piano, guitarra, flauta, canto, batería, guitarra eléctrica y bajo eléctrico. Cada recital cuenta con un orden distinto, lo que permite presentar selecciones y combinaciones instrumentales variadas en cada fecha.

Además de las participaciones individuales, los conciertos integran ensambles de violines, ensambles de guitarras y un coro conformado por los propios estudiantes. Esta estructura permite mostrar el trabajo grupal desarrollado dentro de la academia y la convivencia de distintos niveles de formación en un mismo recital.