Rescatan el género pulp escrito por mujeres para mujeres

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 22 (EL UNIVERSAL).- Las historias fantasmales de Leonora Carrington, Marie Corelli, lady Eleanor Smith, entre otras, fueron relegadas a revistas pulp de poco tiraje o pasaron desapercibidas entre las páginas de grandes títulos, en los pocos que se atrevieron a publicar las obras de estas mujeres. Lo mismo sucedió con los sangrientos legados de Erzsébet Báthory "la Condesa Sangrienta", Nikolayevna Saltykova "la Torturadora Rusa" y Kate Bender "la Bella Rebanadora de Pescuezos", algunas las más despiadadas asesinas seriales a lo largo de la historia.

Bajo el ánimo de dar mayor difusión a estas voces femeninas que fueron hechas a un lado durante su época, la editorial española Impedimenta crea una colección de horror escrito por mujeres para mujeres -aunque claro, los lectores hombres también son bienvenidos a leer estas historias-.

La colección, que ya tiene tres años que se lanzó en España, llega por primera vez a México con los títulos de "Reinas del abismo", conjunto de cuentos de horror, y "Damas asesinas", compilación de perfiles detallados de asesinas, escritos por la periodista estadounidense Tori Telfer.

"Son autoras del género pulp, un género que no es ampliamente conocido en el mundo hispanohablante, y además es un género que ha estado siempre acaparado por hombres. Estas autoras fueron muy prolíficas y (publicaron) en pequeñas revistas con pocos números porque eran las únicas que querían publicarlas", detalla Morán sobre "Reinas del abismo".

En el caso de "Damas asesinas", la editora destaca el trabajo de investigación que realizó Telfer para recopilar detalles de las homicidas, cuya información suele ser escasa.

La colección de Impedimenta tiene la particularidad de presentar un amplio paratexto, al grado que se vuelve una especie de libro didáctico, pues la información -como perfiles de las autoras, introducciones, conclusiones, entrevista con la autora, en el caso de Tori Telfer, e incluso listas musicales relacionadas- funciona como una guía para el lector.

"En Impedimenta siempre le damos mucho valor a la figura del autor porque los libros son más que historias", señala Morán, quien agrega que es fundamental conocer la vida de las escritoras para conocer a profundidad sus escritos.

La editora destaca que, pese a la división entre ficción y no ficción, existe un hilo conductor en común entre las historias: fueron creadas y perpetradas -en el caso de las asesinas seriales- por mujeres minusvaloradas, maltratadas, abusadas, ignoradas y subestimadas. Incluso "hubo un agente del FBI que afirmaba que las asesinas seriales no existían y eso es mentira, o sea han habido muchas, el problema es que parece un acto del que es capaz sólo el hombre", agrega Morán.

Aunque no tiene título, la colección es muy fácil de identificar, pues los libros de pasta dura tienen un estilo "victoriano", señala Laura Morán, editora de mesa de Impedimenta, en entrevista con EL UNIVERSAL.

"(La colección) es una manera de conquistar unos géneros de los que se nos ha excluido como lectoras y autoras", concluye la editora.

"Maestras del engaño", también de Telfer será el próximo libro que llegará a México. Para este título, la periodista entrevistó a algunos involucrados en las historias, como policías y víctimas.