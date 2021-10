Retrato restaurado de Chopin reposa en bóveda, por ahora

VARSOVIA (AP) — Un retrato dañado de Frederic Chopin que fue comprado en un mercado de artículos usados baratos en Polonia estuvo colgado modestamente en una casa privada durante casi tres décadas antes de que un experto determinara que fue pintado en el siglo XIX, cuando el compositor estaba vivo.

Ahora restaurado y en un marco dorado, el pequeño cuadro está en una bóveda bancaria en el este de Polonia mientras los dueños negocian los próximos pasos, incluso su exhibición pública.

La noticia de la existencia de la obra se conoció esta semana mientras en Varsovia se celebra la 18va Competencia de Piano Frederic Chopin, un concurso internacional conocido por lanzar las carreras de pianistas de talla mundial. La competencia termina el 23 de octubre.

El profesor de la Universidad Nicolaus Copernicus Dariusz Markowski, el experto de arte que examinó y restauró el retrato el año pasado, dice que tiene significado histórico y emocional, pero se abstuvo de calcular un posible precio de venta.

El cuadro mide 29,5 centímetros por 23,3 centímetros (11,5 pulgadas por 9 pulgadas). Usando métodos avanzados, Markowski determinó que fue creado a mediados del siglo XIX, tras examinar los materiales y pigmentos utilizados y la magnitud de los daños.

"Es evidentemente Chopin, pero no puedo decir si él posó para el retrato o si fue pintado con base en otro retrato", dijo Markowski, que dirige el Departamento de Conservación y Restauración de Arte en la universidad.

"No sabemos nada de su historia ni de para quién fue pintado", dijo a The Associated Press. "Estaba en muy mal estado y estoy muy feliz de que una obra como ésta pueda haber sido salvada".

Un conocedor de arte vio lo que Markowski llama "una curiosidad real" en un mercado al aire libre en Lublin a inicios de la década de 1990. Décadas más tarde, problemas financieros llevaron a la familia a solicitar una evaluación profesional, que los llevó al experto universitario.