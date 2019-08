"Se ha ahorrado un 30.1% del gasto del FCE", señala Taibo II

Paco Ignacio Taibo II, director general del Fondo de Cultura Económica (FCE), aseguró que aunque en los seis meses de su gestión han ahorrado un 30.1% del gasto del Fondo y que esto impacta en tener más dinero para hacer más libros, aún no está definido el presupuesto para el próximo año.

"Estamos esperando a los últimas ampliaciones presupuestales del ejercicio anterior que llega en septiembre, que se resuelva el problema financiero del Educal, la perspectiva de la fusión", expresó el escritor.

El funcionario señaló que los contratos para reimpresión y publicación de las Obras Completas de varios autores, enfrentan el problema de que "se contrataron de tal manera que no teníamos los derechos de los libros particulares, entonces el ejemplar suelto que vendía mucho no lo podemos editar, sin embargo tenías en tomos las Obras Completas que era una de las causas de que fueran muy caros y de que fueran embodegados".

Explicó que están revisando las Obras Completas para poder "entresacar" algunos de esos títulos y puso como ejemplo que acaban de renovar el contrato con el hijo de Martín Luis Guzmán para publicar únicamente "La sombra del caudillo".

Tras participar en la conferencia de prensa sobre la Feria Internacional del Libro Judío 2019, Taibo II señaló que entre los volúmenes que serán reimpresos y traducidos al español estarán "Hamburgo en las barricadas" de Larisa Reisner, la reedición de los títulos de John Reid, una novela nueva de Ricardo Chávez Castañeda, una edición de poemas escogidos de Machado hecha por Luis García Montero, y "Seis días del cóndor" de James Grady.

Estos títulos serán parte de las aproximadamente 20 novedades que lanzarán en los próximos tres meses y que esto "da una idea de qué tipo de estructura queríamos llegar, combinando el fondo histórico, los temas del fondo histórico, la parte juvenil Vientos del pueblo y la nueva literatura popular".

Explicó que el tema de la reimpresión de libros en el Fondo de Cultura Económica ya tiene un espacio sólido y todas las dudas que tenían están desapareciendo, "yo creo que se fortalece la colección de historia, la de economía con títulos muy importantes en camino".