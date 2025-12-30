logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ÉPOCA DE REFLEXIÓN Y AMOR

Fotogalería

ÉPOCA DE REFLEXIÓN Y AMOR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Se logra recuperación de 2.158 objetos arqueológicos

Por EFE

Diciembre 30, 2025 03:00 a.m.
A
Se logra recuperación de 2.158 objetos arqueológicos

Ciudad de México.- El Gobierno de México anunció que en 2025 ha logrado la restitución de 2.158 objetos culturales de valor arqueológico y documental, que fueron entregados de manera voluntaria por particulares a autoridades diplomáticas y consulares en Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Italia y Países Bajos.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), señaló que la entrega de los objetos fue resultado de la buena cooperación que tiene con los citados países. 

Asimismo, precisó que a través de la Consultoría Jurídica, ha hecho entrega formal este año de 1.843 objetos al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y al Archivo General de la Nación (AGN) que, por ley, "están facultados para protegerlos, conservarlos y resguardarlos".

Las acciones, señaló la dependencia, son reflejo de la prioridad que otorga el Gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum, "a la recuperación del patrimonio histórico, y de su compromiso por preservar la herencia cultural de las y los mexicanos, promover los derechos de las comunidades indígenas y combatir el tráfico ilícito de bienes culturales". Finalmente, afirmó que las piezas recuperadas representan un testimonio invaluable de la riqueza de los pueblos originarios de México "y contribuyen al estudio y mejor comprensión de las culturas prehispánicas en nuestro país".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


A nivel global, las embajadas y consulados de México han recuperado más de 16.000 piezas culturales desde el mandato del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), cuando comenzó el plan de restitución de subastas en ciudades como Nueva York, París y Roma, en las que aparecen objetos robados o que pertenecen al patrimonio de México. 

Además, México han intensificado las demandas ante gobiernos extranjeros para recuperar piezas arqueológicas y artísticas. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

México restituye más de 2 mil objetos culturales en 2025
México restituye más de 2 mil objetos culturales en 2025

México restituye más de 2 mil objetos culturales en 2025

SLP

El Universal

Los esfuerzos diplomáticos mexicanos logran la recuperación de valiosos bienes culturales.

PENSAR CON CABEZA PROPIA
PENSAR CON CABEZA PROPIA

PENSAR CON CABEZA PROPIA

SLP

Estrella Govea

Ana Blandiana reflexiona sobre la censura contemporánea, la memoria y la libertad de pensamiento

El Día de los Santos Inocentes: tradición y diversión
El Día de los Santos Inocentes: tradición y diversión

El Día de los Santos Inocentes: tradición y diversión

SLP

El Universal

Descubre cómo una festividad religiosa se ha transformado en una jornada llena de ingenio y diversión para todos.

NAVIDAD ENTRE RECUERDOS
NAVIDAD ENTRE RECUERDOS

NAVIDAD ENTRE RECUERDOS

SLP

Estrella Govea

Concierto de Vita Voce en fundadores, villancicos y a cappella