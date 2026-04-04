logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Miles celebran Viernes Santo con procesiones en América Latina

Fotogalería

Miles celebran Viernes Santo con procesiones en América Latina

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

SE RENTA CASA

Por Redacción

Abril 04, 2026 03:00 a.m.
A

Aval con propiedad y sin miedo de perderla.

La mitad de tu sueldo y dos tercios de tu alma.

Tres cuartos completos, remodelación pendiente y goteras que simulan un bungalow del sur.

Baño y medio con ventilación al techo, que no se pierda la costumbre de mirar las nubes como quien busca la forma de huir.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Patio trasero sin pavimentar, todos necesitan un lugar dónde enterrar sus miedos. Digo enterrar por no decir posponer los sueños, las ganas, el hambre.

Cocina sin estufa, no te enfades, ni el mejor fuego ni la sal del Himalaya ni los aceites de oliva le darán la sazón de mamá a la comida que intentes preparar.

Cuelga en los tendederos el título universitario y la carta de buena conducta; necesita orearse tu falsa modestia.

Ya no hay más gritos de papá, pero si los hubiera, el sótano está adaptado para que el llanto no se escuche en los terrenos cercanos.

Se renta casa, nadie dijo que un hogar.

Adonaí Uresti

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Guía ¿A dónde ir?
    Guía ¿A dónde ir?

    Guía ¿A dónde ir?

    SLP

    Estrella Govea

    Conciertos y espectáculos para no perderse

    Jueves Santo: significado y tradiciones en México y el mundo
    Jueves Santo: significado y tradiciones en México y el mundo

    Jueves Santo: significado y tradiciones en México y el mundo

    SLP

    El Universal

    En México, las procesiones y la visita a siete iglesias son prácticas comunes durante el Jueves Santo.

    Humanicorp se presenta hoy en Fundadores
    Humanicorp se presenta hoy en Fundadores

    Humanicorp se presenta hoy en Fundadores

    SLP

    Estrella Govea

    Ganan Concurso de Platillos de la Cuaresma
    Ganan Concurso de Platillos de la Cuaresma

    Ganan Concurso de Platillos de la Cuaresma

    SLP

    Estrella Govea